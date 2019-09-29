Son Dakika Haberleri: Azmetti, bir yılda gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
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Azmetti, bir yılda gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

21 dakika önce

Tekirdağ'da geçen yıl başladığı muaythaide Türkiye şampiyonu olan Serra Ecrin Sönmez, Antalya'da düzenlenen "Çocuklar Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası"nda gözünü zirveye dikti.

Tekirdağ'da geçen yıl başladığı muaythaide Türkiye şampiyonu olan Serra Ecrin Sönmez, Antalya'da düzenlenen "Çocuklar Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası"nda gözünü zirveye dikti.

Çorlu Şehit Metin Ersan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Sönmez, geçen yıl muaythai ile tanıştı.

Okuldan arta kalan zamanlarda antrenörleri eşliğinde yoğun bir çalışma programı uygulayan milli sporcu, Erzincan'da 18-22 Haziran'da düzenlenen "Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası"nda 34 kiloda birinci oldu.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok çalışıp antrenörlerinin söylediklerini yerine getirerek kısa sürede Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Ailesinin de bu sporu yapmasında kendisine büyük destek olduğunu anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"Bilecik Söğüt'te 13 Temmuz 2019'da yapılan Muaythai Milli Takım Seçmelerine hocalarımın teşvikiyle katıldım. Burada aldığım puanlar neticesinde milli takım sporcusu oldum. Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim'de yapılacak Çocuklar Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandım. 4 Ekim'de ilk maçıma çıkacağım. Dünya şampiyonluğuna adımı yazdırmak için her gün çalışmalara devam ediyorum. Amacım bayrağımızı en üste çekmek ve İstiklal Marşımızı herkese dinletmek."

Muaythai Tekirdağ İl Temsilcisi ve milli antrenör Ahmet Yokuş da bir yıldır birlikte çalıştıkları Sönmez'in gelecek vaadeden çok disiplinli bir sporcu olduğunu ifade etti.

Yokuş, Sönmez'in adını dünyada duyuracağına inandığını dile getirdi.

Antrenör Selda Yokuş da Sönmez'in çok başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Yaşı da çok genç. Bundan sonraki hayatında büyük başarılara imza atacağına inancım tam. Erzincan'da katıldığı şampiyonada çok güzel maçlar çıkarttı ve Türkiye şampiyonu oldu." dedi.

Azmetti, bir yılda gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Dünya Şampiyonası, Erzincan, Tekirdağ, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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