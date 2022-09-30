Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti

30.09.2022 16:16

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu katledip, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden Mustafa Murat Ayhan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra yakınları tarafından teslim alındı. Abla Nurten Ayhan, "Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti. Bir yıldır biz onu zor tutuyorduk, intihar etti" ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvurusu yaptı. Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (49)ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayhan, cinayeti itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Mustafa Murat Ayhan, 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu, 'cinsel saldırı' suçundan da 16 yıl hapis cezası verildi.

Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan pes dedirten sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti

BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Mustafa Murat Ayhan, iki gün önce akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bileklerini kesti. Ayhan, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Ayhan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopside Ayhan'ın her iki bileğinde kesik olduğu belirlendi.

Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan pes dedirten sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti

"BİR YILDIR BİZ ONU ZOR TUTUYORDUK"

Ablaları Nurten ve Ayten Ayhan ile 2 yakını sabah saatlerinde kente gelerek, otopsisi tamamlanan Mustafa Murat Ayhan'ın cenazesini teslim aldı. Ayhan'ın eşyaları da yakınlarına teslim edildi. Abla Nurten Ayhan, "Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti. Bir yıldır biz onu zor tutuyorduk, intihar etti" dedi.

Ayhan'ın cenazesi defnedilmek üzere Isparta'ya gönderildi.

Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan pes dedirten sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan pes dedirten sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
YORUMLAR (1)
  • Ali Saclı: Sen duy sıkıntı yok...Rabbim her yapılan iyiliği ve kötülüğün cezasını dünyadan getirdiği amelle verir..sen kendini böyle teselli et Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
500
ESMA'YI ÖLDÜREN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI ESMA'YI ÖLDÜREN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI Son dakika haberi... AZRA'NIN KATİLİNİN CENAZESİNİ ABLALARI ALDI Son dakika haberi... AZRA'NIN KATİLİNİN CENAZESİNİ ABLALARI ALDI
Kaynak: DHA

Mustafa Murat, Diyarbakır, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:38 Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı
16:16 Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
16:13 Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 18:12:15. #1.13#
SON DAKİKA: Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement