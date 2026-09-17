Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada - Son Dakika
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Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

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Bursa'da bir baba ile oğlu, evlerinin bulunduğu sokağa kediler için bırakılan mama kaplarını çöpe atıp, sularını döktü. Baba N.S. ile oğlu E.S.'nin vicdanları yaralayan hareketi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da evinin bulunduğu sokağa kediler için bırakılan mama kaplarını çöpe atıp, suları döken N.S. ile oğlu E.S. güvenlik kamerasına yansıdı.

Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

MAMAYI ÇÖPE ATIP SULARINI DÖKTÜ

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde ikamet eden N.S. ile oğlu E.S., mahalleli tarafından kediler için sokağa bırakılan mama ve su kaplarına zarar verdi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde N.S.’nin, dün saat 13.30 sıralarında evinden çıktığı ve karşı binanın önünde duran içi dolu mama kabını alıp, elindeki çöp poşetine attığı, su dolu kabı da yere döktüğü görüldü. 

Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

SOKAKTA YÜRÜYEN KEDİYİ DE KORKUTTU

N.S.’nin, elindeki çöp poşetiyle yürürken sokaktaki bir kediye de korkutmak için poşeti savurduğu anlar kameraya yansıdı. 

Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

OĞLU DA BABASINI ÖRNEK ALDI

Dün saat 17.30 sıralarında ise evden çıkan E.S.’nin aynı binanın önüne yeniden bırakılan mama kabını alıp, ilerideki çöp konteynerine attığı anlar görüntüde yer aldı.

Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada
Kaynak: DHA
Hayvan HaklarıOsmangaziBursakediSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • 123355 123355:
    şehir ortamında dar sokaklarda doğal yaşama alışkanlığı olan sokak hayvanlarını isanların barınma alanlarına uygun olmayan bir şekilde mama bırakmak o hayvanların salyası dışkısı vs bakteri ve mikrop bulaşıcı hastalıklar içeriyor oyüzden sahipli hayvanlar olmalı eğer çok seven varsa götür güzelce bakımını temizliğini beslenmesini sağlar öyle rast gele mama bırakması acıma dağil mikrop ve hastalık dan öteye geçmez. 3 3 Yanıtla
    Nihal Binici Nihal Binici:
    bu yorumun ne kadar bilgisiz ve cahil olduğunu gösterir, birincisi kediden köpekten insana hiçbir şekilde mikrop hastalık bulaşmaz ikincisi kediler fareleri öldürür senin evini fareler basmasını engeller..Eğitim şart 0 0
  • Kudret Yağbasan Kudret Yağbasan:
    Bu tip akıl fukaralarına anlatmak lazım; anlarlarsa tabii. Kediler olmasa sokaklar fareden geçilmez. Şehirlerde fare bulunmaması kediler sayesinde 3 0 Yanıtla
  • Samur Birsen Samur Birsen:
    Rızık kesilince İnsan ne yaptım diye durup düşünmesi lazım.Benim komşum atardı bu şekilde sokaktaki koyulan ekmekleri mamaları sonra mamaları koyan kişi emekli biriydi beddua etti Allah başından çıkarsın dedi sadece. komşumda 1 ay içinde beyin tümörü tespit edildi çok hızlı ilerledi yutak borusuna sıçradı tüpten beslendi vefat ederken ben mamaları attım benim de beslenmem kesildi anlıyorum dedi öyle öldü.Her hareketi düşünmek lazım.Sınav büyük. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada - Son Dakika
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