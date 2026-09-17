Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

123355:

şehir ortamında dar sokaklarda doğal yaşama alışkanlığı olan sokak hayvanlarını isanların barınma alanlarına uygun olmayan bir şekilde mama bırakmak o hayvanların salyası dışkısı vs bakteri ve mikrop bulaşıcı hastalıklar içeriyor oyüzden sahipli hayvanlar olmalı eğer çok seven varsa götür güzelce bakımını temizliğini beslenmesini sağlar öyle rast gele mama bırakması acıma dağil mikrop ve hastalık dan öteye geçmez.

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