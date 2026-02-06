Baba, Oğlunu 37 Bıçak Darbesiyle Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Baba, Oğlunu 37 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

Baba, Oğlunu 37 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
06.02.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Tolaman'ın oğlu Barış'ı öldürmesi sonrası ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

ANTALYA'da oğlu Barış Tolaman'ı (25) parkta 37 bıçak darbesiyle öldüren Ali Tolaman'ın (60) tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığının, 'Alt soya yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini istedi.

Olay, 25 Mayıs 2025'te saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta meydana geldi. Ali Tolaman, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman'ı evlerinin yakınındaki boş alana çağırdı. Baba-oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali Tolaman, yanında bulunan bıçakla Barış Tolaman'ı defalarca bıçakladı. Yerde kan içinde yatan Barış Tolaman'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak kesikleri olan Tolaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AYNI SOKAKTAKİ EVİNDE YAKALANDI

Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan Ali Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, olayı hatırlamıyorum" dedi. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Ali Tolaman, gazetecilerin sorusuna, "Pişmanım. Evet, öncesinde tartıştık. Alkol içip, sağa sola saldırıyordu" karşılığını verdi. Tolaman, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ali Tolaman'ın kızları 11 yaşındaki A.T. ile 9 yaşındaki E.T. için ise kayyım atandı.

'Canavarca hisle kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi talep edilen Tolaman, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Ali Tolaman pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti. Duruşmaya katılan müştekiler, sanıktan şikayetçi olmadı. Mütalaayı açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Alt soya yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba, Oğlunu 37 Bıçak Darbesiyle Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı oldu Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı oldu
Epstein belgelerin ortaya çıkardı. Gazze’ye destek veren ünlüleri fişlemişler Epstein belgelerin ortaya çıkardı. Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti Lübnan’dan dumanlar yükseldi İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi
Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı
Trump: Uçakta uyumak yerine füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim Trump: Uçakta uyumak yerine füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:58
Bu akşam İstanbul’da Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:32:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Baba, Oğlunu 37 Bıçak Darbesiyle Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.