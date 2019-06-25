Son Dakika Haberleri: Baba oğul aynı gün defnedildi
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Baba oğul aynı gün defnedildi

28 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyünde, 3 gün arayla vefat eden baba ve oğlu aynı gün toprağa verildi.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyünde, 3 gün arayla vefat eden baba ve oğlu aynı gün toprağa verildi.

Almanya'da yaşayan Abdullah Kuş (60), 1-2 ay önce rahatsızlanan Mehmet Kuş'u (90) ziyaret etmek üzere Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Hasta babasını ziyaret eden Abdullah Kuş, daha sonra Almanya'ya geri dönüş yaptı. Almanya'da 21 Haziran Cuma günü aniden rahatsızlanıp kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Babası Mehmet Kuş ise 24 Haziran Pazartesi günü, Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Almanya'da vefat eden Abdullah Kuş'un cenaze nakil işlemlerinin gecikmesi sonucu, baba Mehmet Kuş ile oğlu Abdullah Kuş, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Erikli Köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
Erikli, Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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