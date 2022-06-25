Babacan'ın "Biz Devraldığımızda Çeyrek Altın 70 Liraydı" Sözlerine Kadın Pazarcıdan Yanıt: "50 Liraya Bir Kilo Biber Sattık" - Son Dakika
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Babacan'ın "Biz Devraldığımızda Çeyrek Altın 70 Liraydı" Sözlerine Kadın Pazarcıdan Yanıt: "50 Liraya Bir Kilo Biber Sattık"

25.06.2022 14:47

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde pazar esnafı ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Babacan’ın “Biz devraldığımızda dolar 1,5 liraydı. Altı sene sonra 1,30’a düştü ama gelir arttı. Vatandaşın satın alma gücü arttı. Çeyrek altın 70 liraydı” diye konuştu. Babacan’ın sözleri üzerine kadın pazarcı “50 liraya bir kilo biber sattık” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde pazar esnafı ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Babacan'ın "Biz devraldığımızda dolar 1,5 liraydı. Altı sene sonra 1,30'a düştü ama gelir arttı. Vatandaşın satın alma gücü arttı. Çeyrek altın 70 liraydı" diye konuştu. Babacan'ın sözleri üzerine kadın pazarcı "50 liraya bir kilo biber sattık" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen günlerde gittiği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde pazar esnafıyla sohbet etti. DEVA Partisi, Babacan'ın ziyaretine ilişkin videonun bir kısmını bugün basınla paylaştı.

"BİZİM GELİRİMİZ HİÇ ARTMIYOR"

Bir pazarcı esnafının "Milletin sıkıntısı var. Hayat çok pahalı. Ne olacak böyle?" diye dert yanması üzerine Babacan, "Dolar kurunu patlattılar, tüm düzen bozuldu. Her şey pahalanıyor. Mazot, elektrik, doğal gaz, her şey pahalı. Ama düzgün bir kadro işin başına gelince düzelir çabuk" dedi.

Bir diğer pazarcının "Dolar 1 lira olur mu başkanım?" sorusunu da Babacan, "Çıktı mı geri inmiyor da gelir artar" diyerek yanıt verdi. Kadın pazarcı ise "Bizim gelirimiz hiç artmıyor" diyerek sitem etti.

"BİZ DEVRALDIĞIMIZDA DOLAR 1,5 LİRA, ÇEYREK ALTIN 70 LİRAYDI"

Babacan da "Biz devraldığımızda dolar 1,5 liraydı. Altı sene sonra 1,30'a düştü ama gelir arttı. Vatandaşın satın alma gücü arttı. Çeyrek altın 70 liraydı" diye konuştu.

Babacan'ın sözleri üzerine kadın pazarcı, "50 liraya bir kilo biber sattık" karşılığını verdi.

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Beypazarlı Kadın Çiftçi: 53 Yaşındayım, Ağacın Tepesinde Kiraz Topluyorum Ama Evime Yiyecek Götüremiyorum Beypazarlı Kadın Çiftçi: 53 Yaşındayım, Ağacın Tepesinde Kiraz Topluyorum Ama Evime Yiyecek Götüremiyorum DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Beypazarı ziyareti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Beypazarı ziyareti
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'ın 'Biz Devraldığımızda Çeyrek Altın 70 Liraydı' Sözlerine Kadın Pazarcıdan Yanıt: '50 Liraya Bir Kilo Biber Sattık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan'ın "Biz Devraldığımızda Çeyrek Altın 70 Liraydı" Sözlerine Kadın Pazarcıdan Yanıt: "50 Liraya Bir Kilo Biber Sattık" - Son Dakika
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