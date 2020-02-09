Badem Çiçeği Festivali sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Badem Çiçeği Festivali sona erdi - Son Dakika

Badem Çiçeği Festivali sona erdi

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi'nce düzenlenen ve 3 gün süren Badem Çiçeği Festivali'ne İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'dan gelen yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Badem Çiçeği Festivali sona erdi, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi'nce düzenlenen ve 3 gün süren Badem Çiçeği Festivali'ne İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'dan gelen yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Ziyaretçiler, bölgedeki badem çiçeği bahçelerinde gezip bol bol fotoğraf çekerek, ilçe merkezi ve Palamutbükü Mahallesi'nde kurulan panayır alanlarında yöreye has ürünlerin tadına baktı.

Datça bademi, badem ezmesi, zeytin ve zeytinyağı satın alarak bölge esnafının da yüzünü güldüren ziyaretçilerin büyük çoğunluğu ise Eski Datça Mahallesi'ne giderek, buradaki eski yapıları gezdi, Can Yücel evi ve sokağında alışveriş yaptı.

Festivalde, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası stant açarak coğrafi işaretini aldığı Muğla saraylısı ve Muğla Göce tarhanasının tanıtımını da gerçekleştirdi.

Antalya, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı
Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 02:00:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Badem Çiçeği Festivali sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]