Badem Çiçeği Festivali sona erdi - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi'nce düzenlenen ve 3 gün süren Badem Çiçeği Festivali'ne İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'dan gelen yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Ziyaretçiler, bölgedeki badem çiçeği bahçelerinde gezip bol bol fotoğraf çekerek, ilçe merkezi ve Palamutbükü Mahallesi'nde kurulan panayır alanlarında yöreye has ürünlerin tadına baktı.

Datça bademi, badem ezmesi, zeytin ve zeytinyağı satın alarak bölge esnafının da yüzünü güldüren ziyaretçilerin büyük çoğunluğu ise Eski Datça Mahallesi'ne giderek, buradaki eski yapıları gezdi, Can Yücel evi ve sokağında alışveriş yaptı.

Festivalde, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası stant açarak coğrafi işaretini aldığı Muğla saraylısı ve Muğla Göce tarhanasının tanıtımını da gerçekleştirdi.