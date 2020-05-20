Badmintonda online top sektirme yarışmasını kazananlar belli oldu - Son Dakika

Badmintonda online top sektirme yarışmasını kazananlar belli oldu

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik ve Spor Kupası ile kutladı.

Badmintonda online top sektirme yarışmasını kazananlar belli oldu, System.String[]

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik ve Spor Kupası ile kutladı. Kupada online top sektirme yarışmasını kazananlar isimler de belli oldu.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, dört gün süren ve yüze yakın genç sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinlik Badminton Merkez Hakem Kurulu tarafından gözlemlendi. TBF Başkanı Murat Özmekik, "Ülkemizin tüm gençlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz Gençlik ve Spor Kupamıza katılan tüm badminton severlere teşekkür ediyor, yarışmamızı kazanan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Online top sektirme yarışmasını kazanan isimler şöyle:

Yıldızlar:

1- Yasir Yüce (İstanbul)

2- Mehmet Koyuncu (Gaziantep)

3- Buse Mazı (İzmir)

4- Serdar Dilsiz (Şırnak)

Gençler:

1- Yusuf Karakaş (Yozgat)

2- Emre Aydın (İzmir)

3- Furkan Karatekin (İzmir)

4- Samet Kaan Elbeyi (İzmir)

4- Büşra Koyuncu (Şanlıurfa)

Büyükler:

1- Hüseyin Koyuncu (Gaziantep)

2- Bilgin Koyuncu (Gaziantep)


Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 01:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Badmintonda online top sektirme yarışmasını kazananlar belli oldu - Son Dakika Spor
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