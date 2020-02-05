Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "Türkiye, Suriye'de meşruiyet alanı yaratmalı" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: 'Türkiye, Suriye'de meşruiyet alanı yaratmalı' - Son Dakika

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "Türkiye, Suriye'de meşruiyet alanı yaratmalı"

6 saat önce

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'de meşruiyet alanı yaratması gerektiğini söyledi.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz:

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'de meşruiyet alanı yaratması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye-Suriye ilişkilerinde olayların çığırından çıkmaya başlayacağını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik açıklamalarının yakın zamanda Türkiye'nin Suriye ile doğrudan çatışacağı anlamını taşıdığını iddia etti.

Türkiye'nin, Suriye konusunda gereken adımları izlemediğini ve yapılması gerekenleri yapmadığını savunan Yılmaz, bu konuda Türkiye'nin elini güçlendirecek bir plana ihtiyaç olduğunu söyledi. Yılmaz, bu bağlamda bir plan kapsamında İdlib'deki gözlem noktalarının, biraz daha kuzeye çekilmesi ve daha güvenli bir hat oluşturulması gerektiğini, daha sonra ise İdlib, Afrin, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında meclisler oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Geçici meclislerin bulunduğu yerlerde seçim yapılarak normal meclis ve idarelere geçilmesini öneren Yılmaz, daha sonra ise bu meclislerin ve idarelerin birleştirilmesi gerektiğini belirtti. Öztürk Yılmaz, "Tek meclis ve idare olunca Suriye'deki barış görüşmeleri başladığı anda bu bölgeler masaya tek vücut oturur. Bu, eğer Suriye'nin birleşmesi mümkün olamayacaksa, kalıcı bir bölünme söz konusu olabilecekse buna da hazırlık içindir. O zaman bu idarenin ve meclisin bir referandum kararı alması gerekir. Bu referandum kararında nereye ait olacağına ve statüsünün ne olacağına karar vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başka çevrelerin "gazına gelip" Esed ile doğrudan çatışması halinde bunun ABD'nin sözde Orta Doğu barış planındaki İsrail- Filistin haritasını İsrail lehine şekillendireceğini iddia eden Yılmaz, Türkiye'nin tuzağa düşmeden durumu soğukkanlılıkla değerlendirmesini istedi.

Kazanç getirmeyen çatışmanın boş bir egzersize dönüşeceğini vurgulayan Yılmaz, "Suriye'de bazı çevreler koro halinde Türkiye'ye 'çık' demeden, Türkiye'nin Suriye'de meşruiyet alanı yaratması ve bu parçalı yapıları meşru bir zeminde, oradaki halkın iradesine dayalı tek meclisle, tek idareyle şekillendirmesi gerekir." dedi.

Öztürk Yılmaz, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın bir an önce istifa etmesi gerektiğini savundu. Kızılayın para aklama yeri veya kirli para transferlerinin meşrulaştığı bir yer olmadığının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğer Kızılay Başkanı orada kalırsa siyasi ahlaktan söz edemeyiz. Kızılay Başkanı'nın mutlaka istifa etmesi veya istifa ettirilmesi lazım. Ben biliyorum istifa ettirilmeyeceğini ama erdemli bir insan için bu kadar şey açığa çıktıktan sonra istifa, onurlu bir yoldur. Doğru bir yerde durursanız, bazı şeylerin size rağmen empoze edildiği anlaşılır. Belki de bu işten çok daha fazla itibar kaybına uğramadan kurtulmuş olabilirsiniz."

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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