Bağımsız Türkiye Partisi'nin Geleneksel Yaz Gençlik Kampları Başlıyor

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(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Geleneksel Yaz Gençlik Kampları, bu yıl 30 Ağustos ile 1 Eylül 2024 tarihleri arasında Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yapılacak. Partinin Türkiye genelindeki tüm teşkilatlarının yer alacağı kampa, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da katılacak.

BTP'nin Geleneksel Yaz Gençlik Kampları devam ediyor. Bu yıl Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yapılacak kamp süresince Türkiye'nin sorunları ve parti programında yer alan çözümler üzerine oturumlar düzenlenecek. BTP lideri Baş da kamp boyunca partinin tüm teşkilatlarıyla ayrı ayrı toplantılar yaparak, hem teşkilat çalışmalarındaki son durum hem de yeni çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı sempozyum ve şenlikle kutlanacak

30 Ağustos Zaferi Bayramı'na denk gelen yaz kampının ilk gününde "30 Ağustos Sempozyumu" düzenlenecek. Sempozyumda Büyük Zafer ve zaferin mimarı Mustafa Kemal Atatürk tüm yönleriyle anlatılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı bir şenlikle de kutlanacak.

Gençler arasında turnuvalar düzenlenecek

BTP kampında gençlik teşkilatları arasında başta futbol olmak üzere çeşitli branşlarda spor turnuvaları ve yarışmalar düzenlenecek. Eğitim seminerlerinin de yürütüleceği BTP'nin Kozaklı kampında son gece Türkü Şöleni yapılacak.

2024 Gençlik Kampı, 1 Eylül Pazar günü Hüseyin Baş'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.