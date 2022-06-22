Bahçelievler'de apartmanda 47 kaçak göçmen yakalandı

BAHÇELİEVLER'de kaçak göçmenlerin kaldığı tespit edilen apartmana düzenlenen operasyonda 23 Mısır, 17 Fas, 2 Çad, 1 Moritanya, 1 Cezayir, 1 Ürdün, 1 Somali ve 1 Sudan uyruklu toplam 47 kişi yakalandı. Evlerini kaçak göçmenlere kiralayanlara ise 120 bin 978 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, Şirinevler'de bir apartmanın bütün dairelerinin kaçak göçmenlere kiralandığını tespit etti. Bu sabah saat 05.00'de apartmandaki 5 ayrı daireye eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 Mısır, 17 Fas, 2 Çad, 1 Moritanya, 1 Cezayir, 1 Ürdün, 1 Somali ve 1 Sudan uyruklu toplam 47 kaçak göçmen yakaladı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için çalışma başlatıldı. Polis, evlerini kaçak göçmenlere kiralayan ev sahiplerine de toplam 120 bin 978 lira idari para cezası kesti.