Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'yı Yendi

06.01.2026 23:29
Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta Cedevita Olimpija'yı 67-59 mağlup etti.

SALON: Arena Stozice

HAKEMLER: Carlos Peruga, Amit Balak, Gentian Cici

CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA: Gibson 25, Kennedy 2, Stewart Jr 6, Blazic 4, Nikolic 16, Brajkovic 6, Radovic, Skara, Cerkvenik

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Mitchell 13, Homesley 9, Flynn 4, Williams 9, Cavanaugh 12, Hale 2, Ford 4, Koprivica 2, İsmet Akpınar 12, Göktuğ Baş

1'İNCİ PERİYOT: 14-13

DEVRE: 35-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-47

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 13'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija Ljubljana takımını 67-59 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Spor, Spor, Son Dakika

