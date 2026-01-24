Bakan Bak, Kış Olimpiyatları Sporcularını Kabul Etti - Son Dakika
Spor

Bakan Bak, Kış Olimpiyatları Sporcularını Kabul Etti

Bakan Bak, Kış Olimpiyatları Sporcularını Kabul Etti
24.01.2026 12:13
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcularla bir araya geldi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcuları kabul etti. Milli sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Ülkemize kış olimpiyatlarındaki ilk madalyayı kazandırma onuru inşallah sizlere nasip olur" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 06-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcularla bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleşen kabulde, sporcuların yanı sıra aynı zamanda Kış Olimpiyat Oyunları Kafile Başkanı olan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er ile antrenörler de yer aldı.

Bakan Bak, olimpiyat oyunları için kota alan milli sporcuları tebrik ederek, "Olimpiyatlarda mücadele etmek her sporcuya nasip olmaz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum. Milli sporcularımızın kota almasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi çok güzel bir şekilde Olimpiyat Oyunlarında temsil edeceğinize inanıyorum. Ülke olarak son yıllarda yapılan kayak tesisleriyle önemli bir atılım içerisindeyiz. Yeni tesisler yapmaya devam edeceğiz. Bunun sonucunda kış sporlarında adımızdan söz ettireceğimize inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Ülkemize kış olimpiyatlarındaki ilk madalyayı kazandırma onuru inşallah size nasip olur" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SPORCULAR BAŞARI SÖZÜ VERDİ

Kabulde, kısa mesafe sürat pateni, kayaklı koşu, kayakla atlama ve alp disiplini branşlarında Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcular görüşlerini paylaştı.

Kayakla atlama kategorisinde madalya mücadelesi verecek sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, kota alma sürecinin mental açıdan çok zorlu geçtiğini belirterek, "Kayakla atlama kategorisinde ülke olarak ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardık. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Başarı elde etmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kadınlar alp disiplininde Türkiye'yi temsil edecek olan Ada Hasırcı, "18 yaşındayım. Benim katılacağım ilk olimpiyat. Elimden gelenin en iyisini yapıp ülkemi başarıyla temsil etmeyi hedefliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Erkekler alp disiplininde yarışacak olan Thomas Kaan Önol Lang, "18 yaşındayım. İlk kez olimpiyat oyunlarında mücadele edeceğim. Benim için kariyer olarak büyük bir tecrübe olacak. Daha önce EYOF'ta ülkemi temsil etmiştim. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim" dedi.

Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşı sporcusu Furkan Akar ise, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade ederek anne babasına teşekkür etti.

Kabulün ardından Bakan Bak, milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE, 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA 8 SPORCUYLA MÜCADELE EDECEK

Türkiye, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda, buz pateninde 2 ve kayakta 6 olmak üzere 8 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

25'inci Kış Olimpiyat Oyunları, 06-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde Milano ve Cortina kentlerinde organize edilecek.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Bak, Kış Olimpiyatları Sporcularını Kabul Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Bak, Kış Olimpiyatları Sporcularını Kabul Etti - Son Dakika
