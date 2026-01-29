Bakan Bayraktar'dan Özbekistan ile 'Madencilik Anlaşması' paylaşımı - Son Dakika
Bakan Bayraktar'dan Özbekistan ile 'Madencilik Anlaşması' paylaşımı

29.01.2026 21:59
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan 'Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na ilişkin, "Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme...

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan 'Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na ilişkin, "Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme ve somut projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov, Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı. Bakan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı'na iştirak ettik. Toplantının ardından liderlerin huzurunda, 'Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme ve somut projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Atılan imzaların, liderlerin koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşılması için önemli bir adım olacağına inanıyor, ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

