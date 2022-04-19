BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EKONOMİNİN MERKEZİ ASYA'YA DOĞRU KAYIYOR - Son Dakika
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EKONOMİNİN MERKEZİ ASYA'YA DOĞRU KAYIYOR

19.04.2022 21:53

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ekonominin güç merkezinin Asya'ya doğru kaydığını belirterek, "Dünya çok değişiyor, dengeler değişiyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ekonominin güç merkezinin Asya'ya doğru kaydığını belirterek, "Dünya çok değişiyor, dengeler değişiyor. Ekonominin güç merkezi Asya'ya doğru kayıyor. Afrika uyanıyor. Afrika potansiyel olarak dünyanın en zengin bölgelerinden biri ama geçmişte hep sömürülmüş" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak AK Parti milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın katılımıyla iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

'DEVLET VE MİLLET OLARAK BİRLİK OLMALIYIZ'

Çavuşoğlu, "Ülke olarak güçlü olmamız gerek. Güçlü olmak için birlik ve beraberlik olmamız gerekiyor" diyerek şöyle konuştu:

"Sorunlar var. Krizler, savaşlar, ırkçılık, pandemi ile beraber ortaya çıkan sorunlar var. Ama tüm bu sorunlar aslında krizler, ülkelerin, milletlerin, insanların girişimcilerin önüne fırsatlar da koyuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için güçlü bir altyapınızın olması gerekiyor. Vizyonunuzun olması gerekiyor. Bugün Rusya üzerinden özellikle lojistik olarak taşınmayan ürünler Türkiye'ye yönlendirildi. Buradan ise Balkanlar'a, Doğu Avrupa'ya gönderildi. Şimdi yıllardır biz çoğu kişinin eleştirdiği otobanlar, köprüleri, tünelleri, demiryollarını, limanları inşa etmeseydik bu fırsatlardan yararlanabilir miydik? Havaalanlarını inşa etmeseydik Türkiye bir merkez, transit ülke denilebilir miydi? Alt yapınızla her şeyinizle güçlü olmanız gerekiyor."

'RUSYA- UKRAYNA SAVAŞINDA İKİ TARAFADA EŞİTİZ'

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgale de değinen Çavuşoğlu, "Türkiye her iki tarafla da ilişkilerini eşit yürütüyor. Bunları yaparken de ilkeli davranan, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen, Rusya'nın saldırısını kabul etmeyen, hemen savaştır deyip Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulayan ama diğer taraftan da bu savaşı artık sonlandırmamız lazım diyerek liderler düzeyinde, bakanlar düzeyinde, müzakereciler düzeyinde bu boyutta işin içinde olan başka bir ülke var mı? Recep Tayyip Erdoğan bu kadar güçlü bir lider olmasa, bu dostlukları bugüne kadar inşa etmese böyle bir rol üstlenebilir mi? Biz demiyoruz ki her şeyi biz çözeceğiz. Ama samimi çaba sarf etmemiz lazım. Bunun için birikim lazım. Biz köklü bir devlet anlayışının yeni nesilleriyiz" dedi.

'EKONOMİNİN GÜÇ MERKEZİ ASYA'YA KAYIYOR'

Ekonominin güç merkezinin Asya'ya kaydığını ifade eden Çavuşoğlu, "Dünya çok değişiyor, dengeler değişiyor. Ekonominin güç merkezi Asya'ya doğru kayıyor. Afrika uyanıyor. Afrika potansiyel olarak dünyanın en zengin bölgelerinden biri ama geçmişte hep sömürülmüş. Ramazan ayında yine Filistin'de problemler başladı. Dünyada mazlum toplumlar var. Bunların da tek beklenti içinde olduğu ülke Türkiye'dir. Dik duruş içinde güçlü olmamız gerekiyor. İşte gittiğimiz yerlerde, açılımı başlattığımız yerlerde, ortaklığa dönüştürdüğümüz ilişiklerimizde ticaretimiz artıyor, yatırımlarımız artıyor. 20 sene önce Afrika ile dış ticaretimiz 2.9 milyardı. Şimdi 35 milyar dolara çıktı. Latin Amerika bölgesinde 800 milyon dolardı, 15 milyar dolara çıktı. Bu cuma 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turuna çıkacağız" diye konuştu. (DHA)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EKONOMİNİN MERKEZİ ASYA'YA DOĞRU KAYIYOR
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EKONOMİNİN MERKEZİ ASYA'YA DOĞRU KAYIYOR
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EKONOMİNİN MERKEZİ ASYA'YA DOĞRU KAYIYOR
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EKONOMİNİN MERKEZİ ASYA'YA DOĞRU KAYIYOR

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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