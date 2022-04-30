Bakan Çavuşoğlu Venezuela Meclis Başkanı Rodriguez ile görüştü - Son Dakika

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'da Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin, "Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ile görüştük. Parlamentolararası ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, 23 Nisan'da Uruguay'dan başlattığı Latin Amerika turu kapsamında Brezilya, Ekvador, Kolombiya ve Panama'yı ziyaret etmişti.