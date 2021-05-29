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Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama - Son Dakika

Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama

29.05.2021 16:44
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'nin birçok kentine ulaşan doğalgaza diğer ilçelerin de kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'nin birçok kentine ulaşan doğalgaza diğer ilçelerin de kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret ve inceleme için Denizli'ye geldi. Bakan Dönmez programına Denizli Valiliği'ni ziyaret ederek başladı. Bakan Dönmez için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Ziya Gökalp ile yetkililer katıldı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Dönmez, Vali Ali Fuat Atik'ten kent hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi'ne de geçen Dönmez, Zolan ve beraberindekilerle görüştü.

Bakan Dönmez daha sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Dönmez, Denizli'nin son yıllarda yıldızı parlayan, üreten, ihraç eden bir şehir olduğunu belirtti. Kentin enerji taleplerini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılamanın boyunlarının borcu olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "İlk defa doğalgazla 2006 yılında tanışan Denizli, başta il merkezi ve yakın ilçeler olmak üzere doğalgaza kavuşmuştu. Bugün yaptığımız çalışmalar ve değerlendirmeler doğrultusunda inşallah diğer ilçelerimize de doğalgaz götürmek için gerekli kararları aldık. Bugüne kadar toplam abone sayısı olarak baktığımızda 300 bine yakın bir abonemiz var. Kapasitemiz bunun 50-60 bin üzerinde. Vatandaşlarımızın süratle doğal gaz konforuna kavuşmasını arzu ediyoruz" dedi.Çeşitli ilçelerle ilgili doğalgaz açıklaması yapan Bakan Dönmez, "Bugüne kadar Acıpayam, Honaz, Çivril, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerimize doğalgaz verdik. Doğalgaz verilmeyen Babadağ, Çal, Baklan, Çameli, Bekilli, Çardak, Beyağaç, Bozkurt, Kale ve Buldan ilçelerimiz var. Bu ilçelerimizin büyük bir kısmına inşallah doğalgaz temin edeceğiz. Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Kale ve Çal ile alakalı bunların bir kısmına boru kazıp götürmek suretiyle bir kısmına da taşıma yönetimiyle doğalgazı götüreceğiz" diye konuştu.Denizli'ye iktidarda oldukları 18 yılda enerji ve madencilik alanında 3.8 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Bakan Dönmez, "Geçen yıl yaptığımız yatırım tutarı, 350 milyon lira. Önümüzdeki yıl için planladığımız yatırım tutarı bundan az olmayacak. Sadece elektrik dağıtımda 500 milyon liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Gaz dağıtımı, madencilik diğer alanları da eklediğimizde en az 100-150 milyon lira daha koyduğumuzda katlanarak devam edecek bir yatırımdan bahsediyoruz. Geriye dönüp baktığımızda Denizli'ye 2002 yılında sadece 5 milyon liralık yatırım yapılmış. Onu bugüne de taşısanız, 10'la da çarpsanız, bizim yaptığımızın 10'da 1'i" dedi.Bakan Dönmez, Denizli'de 2 bin MWh kurulu enerji gücünün bulunduğunu, jeotermal enerjinin bölgede öne çıktığını belirtti. Toplam 290 santralin faaliyet gösterdiğini dile getiren Bakan Dönmez, bu sayının daha da arttırılacağını söyledi.TARIMSAL SULAMADA SEYYAR SİSTEM ÖNERİSİTarımsal sulama alanında enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Bakan Dönmez, bu anlamda farklı projeler yapılabileceğini anlattı. Güneş santrallerinin bu anlamda kilit rol oynayabileceğini vurgulayan Bakan Dönmez, "Güneş santrallerine öncelik vermemiz gerekiyor. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşüyoruz. Belki DSİ ile de görüşülebilir. Zaten sulama sezonu güneşli sezon. Güneşten elektriği üretip, bu elektrikle sulama yaparsak, sulama maliyetimiz minimum seviyeye iner diye düşünüyorum. Bunu yerel yönetimler ve valiliğimizin üzerinden projelerle yapabiliriz. Seyyar üniteler de var. Traktörün arkasına güneş panellerini yerleştirip tarla tarla gezilebilir. Pratik bir uygulama olur diye düşünüyorum. Hem şebeke maliyetlerinin önüne geçeriz hem de elektrik bedelinin önüne geçmiş oluruz. Buna biz teknik destek vermeye hazırız. Güneş enerjisi Allah vergisi, su yerin altında, çok daha ekonomik olur. Sulama birliklerinin olduğu yerlerde daha farklı çalışmak gerekebilir. Oralarda sabit tesis gerekebilir. Daha münferit yerlerde gezdirilebilir. Çalışmayla 19 ilçeye birer adet yapılıp örnek olunabilir" diye konuştu.

Bakan Dönmez, konuşmasında Çardak Organize Sanayi Bölgesi'ne de doğalgaz getirileceği müjdesini verdi.


Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama

Fatih Dönmez, Doğalgaz, Denizli, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama - Son Dakika


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