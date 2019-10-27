Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy Adıyaman'ın tarihi mekanlarını inceledi
Son Dakika Genel Bakan Ersoy Adıyaman'ın tarihi mekanlarını inceledi

Bakan Ersoy Adıyaman'ın tarihi mekanlarını inceledi

36 dakika önce

Bakan Ersoy Adıyaman'ın tarihi mekanlarını incelediADIYAMAN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman ziyaretinde kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Bakan Ersoy Adıyaman'ın tarihi mekanlarını inceledi

ADIYAMAN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman ziyaretinde kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı ile Adıyaman ziyaretine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı incelemenin ardından diğer tarihi yerleri gezdi.

Nemrut Dağı'nın ardından Arsemia Ören yerinde bulunan heykelleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra, Eski Kahta Kalesi'ne (Yeni Kale) çıktı.

Bakan Ersoy, 1800 yıldan beri ayakta durmayı başaran Dünyanın tek kemerli nadir köprülerinden birisi olan Cendere Köprüsünün üzerinde yürüdü.

Cendere Köprüsüyle ilgili detaylı bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra sırasıyla Karakuş Tümülüsü ve Perre Antik Kent Nekrepol alanını gezdi. Perre Antik Kent sınırları içerisinde bulunan ve su akan Roma Çeşmesiyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Adıyaman Müze Müdürlüğü ziyaretinin ardından turizm sektörü temsilcileriyle basına kapalı olarak bir araya gelecek.

Bakan Ersoy Adıyaman'ın tarihi mekanlarını inceledi

Adıyaman, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:54 Kaynak: İHA
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