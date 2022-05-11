BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ

11.05.2022 18:47

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberinde bazı sanatçılar ve oyuncularla 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberinde bazı sanatçılar ve oyuncularla 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Türkiye'de turizmi canlandırmak ve şehirleri kalkındırmak için düzenlenen 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Merve Özbey, Özge Borak, Şafak Sezer, Safiye Avcı Çakmak ve İbrahim Kendirci ile birlikte Kırklareli'ne geldi. Vali Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin tarafından karşılanan Ersoy ve beraberindekiler, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan Longoz Ormanları, Fatih Dökümhanesi, Mert Gölü ve İğneada beldesini gezdi.

TEKİRDAĞ'DA TARİHİ VE TURİSTİK YERLER GEZİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında beraberindeki sanatçı ve oyuncularla Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistik yerleri gezdi. Grup, ziyaretin ardından Tekirdağ'a geçti. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım tarafından karşılanan Ersoy ve beraberindekiler, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi gibi tarihi ve turistik yerlerde gezi ve incelemelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Pervin Ersoy, Gerçekten çok keyifle, çok severek geziyoruz Tekirdağ çok güzel bir şehir. Bizimde Rotahane olarak 42'inci şehrimiz, Kırklareli 41'di, 41 kere maşallah dedik, 42'inci şehir de Tekirdağ oldu. En ince ayrıntısına kadar gezmeyi planladık, şimdi sizinle beraber etnografya müzesindeyiz, çokta güzel bilgiler alıyoruz, sağolsunlar vali eşimiz, il kültür müdürümüzde var. Mesela ilk defa duydum, 3 Kemaller Şehri olduğunu bilmiyordum. Namık Kemal, Mustafa Kemal ve Yahya Kemal hepsi de özellikle Mustafa Kemal başta olmak üzere çok değerli insanlar, Türkiye için, Türk tarihi için çok güzel bir şehir, çok mutluyuz burada olmaktan dedi.

BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ
BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ
BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ
BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ
BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ
BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ
BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN ERSOY'UN EŞİ, KIRKLARELİ'DE TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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