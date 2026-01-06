Bakan Göktaş, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'den bugüne kadar 82 bin 626 engellinin atamasıyla kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladıklarını, bu sayının yüzde 16,2'sinin görme engelli bireylerden oluştuğunu belirterek, "Bu yıl şubat ayında da 1573 engelli kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştireceğiz." dedi.

Göktaş, Türkiye Beyazay Derneği işbirliğiyle Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, görme engelli vatandaşların hayatın her alanına eşit katılımını destekleyecek işbirliği için bir araya geldiklerini söyledi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutlayan Göktaş, bu haftanın, görme engelli bireylerin fırsatlara daha kolay ulaşmasını sağlayacak farkındalığı artırmasını diledi.

Bakanlık olarak temel hedeflerinin toplumun tüm kesimleri için kapsayıcı bir sosyal yapı inşa etmek olduğunu belirten Göktaş, bu anlamda her bir bireyin yeteneğini geliştirdiği, hayallerini gerçekleştirdiği bir düzeni tesis etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonuyla her alanda katılımı güçlendiren politika ve hizmetleri her geçen gün daha da ileri taşıdıklarını dile getirerek, "Eğitim, istihdam, sağlık başta olmak üzere bireylerin önündeki engelleri tek tek kaldırıyoruz. Çünkü biz, engelli bireylerin başarısını, toplumun başarısı olarak görüyor ve öyle kabul ediyoruz. Eğer bugün bir görme engelli gencimiz kendi işini kuruyor, değer üreten bir girişime imza atıyorsa, bu doğru politikaların sonucudur. Bir sporcumuz dünya çapında başarıya ulaşıyor, bir sanatçımız sahnede alkış alıyorsa, bu birlikte verilen emeğin somut karşılığıdır." diye konuştu.

"Kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladık"

Erişilebilirlik ve kapsayıcılık anlayışını sosyal politikaların merkezine yerleştirdiklerini vurgulayan Göktaş, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı kapsamında her alanda somut ilerlemeler kaydettiklerini anlattı.

Bakan Göktaş, engelli bireylerin istihdamına ilişkin, "2002'den bugüne kadar 82 bin 626 engellinin atamasıyla kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladık. Bu sayının yüzde 16,2'si görme engelli bireylerden oluşuyor. Bu yıl şubat ayında da 1573 engelli kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Bunun yanı sıra engelli bireylere yönelik hizmetlerini aile odaklı bir yaklaşımla güçlendirdiklerine işaret eden Göktaş, "Bugün 517 bin vatandaşımızı, evde bakım yardımıyla ailesinin yanında, sosyal çevresinden kopmadan destekliyoruz. Ayrıca, ülkemizin dört bir yanında gündüz hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 142 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi ile engelli bireylerin öz bakım ve sosyal yaşam becerilerini geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Görme engellilerin bilişim erişilebilirliğini güçlendirmeyi öncelik olarak görüyoruz"

Ankara ve İstanbul'daki özel rehabilitasyon merkezlerinde görme engelli bireylere hem yatılı hem de gündüzlü şekilde hizmet verdiklerini, böylece Türkiye'nin her yerinden ihtiyaç duyan 15 yaş ve üzeri görme engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini güçlendirdiklerini kaydeden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatlarını özgüvenle sürdürmeleri için sosyal, mesleki gelişimlerine yönelik eğitim ve rehberlik sunuyoruz. Aynı zamanda ailelere danışmanlık desteği veriyor, onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın hizmetlere erişiminde teknolojiyi yoğun biçimde kullandığını biliyoruz. Bu nedenle bilişim erişilebilirliğini güçlendirmeyi bir öncelik olarak görüyoruz. Bunun için geçtiğimiz yıl iki ayrı Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı. Bu genelgelerle engelli vatandaşlarımızın bilgiye, hizmete ve kamusal süreçlere güvenli erişimini kurumsal bir standart haline getirdik. Özellikle kamu kurumlarına ait web siteleri ile mobil uygulamalarda erişilebilirliği zorunlu kıldık. Ayrıca, hem merkezde hem de illerde izleme ve danışma komisyonları oluşturduk. Görme engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli hareket etmesini destekleyen ölçütleri netleştirdik."

Bakan Göktaş, komisyonların, braille donanımlar, asansörlerde sesli anons, zıt renklendirme ve otobüslerde sesli bilgilendirme gibi standartların sahadaki uygulamasını denetlediğini aktardı.

Ayrıca hayata geçirdikleri "Engelsiz Türkiye" mobil uygulamasıyla engelli kişilerin tüm kamu hizmetlerine kolayca ulaşmalarını sağladıklarını, bu uygulamada yer alan QR kodlu Dijital Engelli Kimlik Kartı ile pek çok işlemi kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, "Evde bakım aylığı ile diğer sosyal yardım ödemelerine ilişkin anlık bilgilendirmeleri vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Riskli hava koşulları ve toplu taşıma gibi alanlarda günlük yaşamı destekleyen uyarı ve bildirimlerle hizmetlere erişimi hızlı hale getirdik. Acil durumlarda tek tuşla 112 araması, konum paylaşımı, sessiz acil çağrı, panik butonu ile güvenli bir destek sağlıyoruz. Tüm bu adımlar, dijital dönüşüm sürecinde engelli bireyleri merkeze alan ve hizmete erişimi kolaylaştıran güçlü politikaların bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Protokolle engellilere yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor

İşbirliği protokolü ile tüm bu hizmetleri ve iyi uygulamaları sahada yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatan Göktaş, "Protokol ile engellilik alanında toplumsal farkındalığı artırmayı ve hak temelli yaklaşımla engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca kuracağımız bir komisyonla da yürüteceğimiz faaliyetlerin düzenli takibini sağlayacağız." sözlerini sarf etti.

Bakan Göktaş, bu protokolün kamu ile sivil toplumun güçlerini birleştirerek görme engelli vatandaşlar için daha kapsayıcı ve engelsiz bir gelecek inşa etme kararlılıklarının simgesi olacağını dile getirerek, protokolün, yeni hizmetlere ve yeni işbirliklerine örnek olması, görme engelli vatandaşlar başta olmak üzere tüm engelli bireyler için daha erişilebilir bir Türkiye'ye katkı sunması temennisinde bulundu.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ise Türkiye'yi daha iyi noktalara getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Engellilerin engellerini kaldırdıkça Aşık Veysel'ler, Cemil Meriç'ler geçmişte nasıl yetiştilerse bundan sonra da çok daha kıymetli arkadaşlarımız yetişecek." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ile Lokman Ayva, Braille alfabesiyle hazırlanan işbirliği protokolünü imzaladı, ardından "Engele Engeliz" sloganının her bir harfini taşıyan, programa katılan engelli vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve davetliler katıldı.