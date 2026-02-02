Bakan Göktaş Mısır'da Kadın Hakları Konferansında Konuştu - Son Dakika
Dünya

Bakan Göktaş Mısır'da Kadın Hakları Konferansında Konuştu

Bakan Göktaş Mısır\'da Kadın Hakları Konferansında Konuştu
02.02.2026 00:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır'da düzenlenen 'Dini ve Medya Söylemlerinin Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine Etkisi Konferansı'nda, kadınların ekonomik hakları ve finansal kapsayıcılığı ele aldı. Göktaş, Türkiye'nin İİT çatısı altında kadınların güçlenmesini uzun yıllardır desteklediğini vurgulayarak, kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak için yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

BAKAN GÖKTAŞ, KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İİT tarafından Mısır'da El-Ezher Konferans Merkezi'nde düzenlenen 'Dini ve Medya Söylemlerinin Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine Etkisi Konferansı' kapsamında, 'Kadınların ve Kız Çocuklarının Ekonomik Hakları' oturumuna başkanlık etti. 'Kadınlar ve finansal kapsayıcılık' temasının ele alındığı oturumun moderatörlüğünü de üstlenen Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada İİT'nin kadın hakları ve refahı konusunda istikrarlı ve sonuç üreten çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Kadınların ekonomik hayata katılımı için somut çözüm yollarına odaklandıklarını ifade eden Göktaş, bu toplantının ülkeler arası deneyim aktarımı için stratejik bir zemin olduğunu kaydetti.

'KADINLARIN GÜÇLENMESİNİ İİT ÇATISI ALTINDA UZUN YILLARDIR DESTEKLİYORUZ'

Bakan Göktaş, girişimcilik yoluyla kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine ilişkin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeydeki en iyi uygulamaları paylaşmanın büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Kadınların ekonomik hakları, sadece bireysel refahın değil, toplumsal adaletin, sürdürülebilir büyümenin ve dayanıklı ekonomilerin de anahtarıdır. Türkiye olarak kadınların güçlenmesini İİT çatısı altında uzun yıllardır kararlı biçimde destekliyoruz. İİT bünyesinde Kadın Danışma Konseyi'nin kurulmasına öncülük ettik. Bu ortak iradeyi somut kurumsal adımlarla güçlendirdik. 2006 ve 2016 yıllarında Kadından Sorumlu Bakanlar Konferanslarına ev sahipliği yaptık. İİT platformlarında Kadınların Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı'nın uygulanması dahil, kadın haklarını ilerleten girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Oturumda ele alınan finansman ve pazarlara erişim, kapasite ve becerilerin güçlendirilmesi gibi başlıkların aslında tek bir hedefe hizmet ettiğini vurgulayan Göktaş, bu hedefin kadınların ekonomik hayatta öncü aktörler olarak daha görünür, güçlü ve kalıcı yer alması olduğunu bildirdi. Girişimciliğin bu süreçteki rolüne dikkati çeken Bakan Göktaş, "Girişimcilik, sadece bir iş kurma faaliyeti değildir. Aynı zamanda üretim kültürünü büyüten, yenilik kapasitesini artıran ve yerel değerleri küresel pazarlara taşıyan bir kalkınma aracıdır. Bir kadın girişimci güçlendiğinde, kendi gelirinin artmasının yanı sıra aile ekonomisini de istikrara kavuşturur" diye konuştu.

'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANINI YÜZDE 35,5'E YÜKSELTTİK'

Kadınların ekonomik haklarını güçlendirmede 12. Kalkınma Planı ile Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı temel yol haritaları olarak uyguladıklarını belirten Göktaş, "Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla bugün kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 35,5'e, kadın istihdam oranını yüzde 31,7'ye yükselttik. 2028 yılı sonuna kadar iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye taşımayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin sahaya yansıması, güçlü koordinasyon ister. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve alt komiteleriyle kurumlar arası iş birliğini güçlendiriyoruz. Politikalarımızın yerelde daha etkin uygulanmasını sağlıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE KADINLARIN DAHA GÖRÜNÜR HALE GELMESİ KARARLILIĞIN SONUCUDUR'

"Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, ulusal refahı büyütür. Bölgesel iş birliğini derinleştirir. Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırır" ifadelerini kullanan Göktaş, "Bu nedenle Türkiye olarak kadınların güçlenmesini kalkınma politikamızın ayrılmaz bir başlığı olarak ele alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, bu alanı ekonomik dönüşümün stratejik unsuru olarak konumlandırmaktadır. Bugün Türkiye'de kadınların piyasalarda öncü aktörler olarak daha görünür hale gelmesi, sahadaki bu kararlılığın sonucudur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

