Bakan Işıkhan: 500 bin konut projesi, kentsel dönüşümde bugüne kadar atılmış en büyük adım

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz 500 Bin Konut Projesi, Türkiye'nin hem sosyal hem de kentsel dönüşüm tarihinde bugüne kadar atılmış en büyük adım, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı, bugün Ordu ile devam ediyor. 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında ülke genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri belirleniyor. Altınordu ilçesinde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde kura çekimi töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Vedat Işıkhan, programdaki konuşmasında, 500 bin konut hedefiyle başlatılan proje kapsamında Ordu'da 3 bin 334 hak sahibinin belirleneceğini ifade etti. Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Bakan Işıkhan, çeşitli alanlarda yürütülen çalışmaların bu vizyon doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Bakan Işıkhan, 6-7 Şubat depremlerinin ardından şehirlerin kısa sürede yeniden inşa edilmeye başlandığını söyledi.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'

Sosyal konut projesine ilişkin bilgi veren Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna Türkiye olarak artık tam anlamıyla kilitlenmiş durumdayız. Hamdolsun ki bu hedefi gerek iç politikada, gerekse dış politikada çalışma hayatından ekonomiye, sağlıktan eğitime, kültürden sosyal politikalara kadar her alanda kendimize mihenk olarak belirledik. Yüzyılın Konut Projesi, işte tam olarak, böyle bir aklın, böyle bir anlayışın eseridir. Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz 500 bin konut projesi, Türkiye'nin hem sosyal hem de kentsel dönüşüm tarihinde bugüne kadar atılmış en büyük adım, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, toplumumuzun huzuru, mutluluğu ve gücü, vatandaşlarımızın evlerinde, hanelerinde ve yuvalarında başlar" dedi.

'11 İLİMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYESİNE ÇEVİRDİK'

Bakan Işıkhan, deprem bölgesindeki çalışmalara da değinerek, "2023 yılında yaşanan 6 Şubat depreminin ardından 11 ilde çok büyük çalışmalara imza atıldı ve şehirlerimiz ayağa kaldırıldı. Devletimiz, sosyal devlet anlayışıyla, devlet-millet iş birliğine inanarak, geçmişten bugüne, barınma gibi en temel ihtiyaçlar hususunda hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemiş, millete hizmet sevdasıyla çalışan kadrolar eliyle daima vatandaşımızın yanında olmuştur. Hükümetimizin çeyrek asra yaklaşan iktidarı boyunca, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, aziz milletimizin ve ülkemizin menfaatleri için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu çabayı, bu özveriyi, bu gayreti en iyi Ordulu kardeşlerim bilir. Ordu'nun geçmişini de bugününü de en iyi sizler bilirsiniz. Şehrimize hangi hizmetleri kazandırdığımıza en yakın şahit sizlersiniz. 6-7 Şubat depremlerinde 11 ilimizi adeta dümdüz eden büyük bir yıkımı, ülkece hep birlikte yaşadık. Bize dediler ki, 'Bu facianın altından kalkamazlar, devlet bu enkazın altında kalır, bu kadar büyük bir yıkımı ayağa kaldıramazlar.' Peki biz ne yaptık? Daha birinci yılı dolmadan 11 ilimizin tamamını dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek, evlerimizi, iş yerlerimizi, binalarımızı, bir bir ayağa kaldırmaya başladık. Şehirlerimizi eskisinden çok daha sağlam, çok daha modern, pırıl pırıl evlerle donattık. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kenetlenmeyle, asrın felaketini asrın dayanışmasına ve yardımlaşmasına çevirdik. Hamdolsun, Rabb'imizin yardımı, milletimizin duası, Cumhurbaşkanımız ve millete hizmet sevdalısı yol arkadaşları sayesinde depremin izlerini yavaş yavaş silmeye başladık" diye konuştu.

Kurada belirlenen hak sahiplerine 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Bakan Işıkhan, "İnşallah bugün kuralarını çekerek hak sahiplerini belirleyeceğimiz konut seferberliğiyle birlikte diğer bütün şehirlerimizin çehresi ve sosyal dokusu da yeni bir boyut kazanacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız hem güvenli hem de en uygun ödeme kolaylığıyla yeni hanelerine kavuşacak" dedi.

Öte yandan, dualarla başlatılan kura çekimi kapsamında Ordu kent merkezinde 1500, Aybastı 76, Çamaş 39, Çatalpınar 77, Çaybaşı 31, Fatsa 750, Gölköy 100, Gülyalı 50, Gürgentepe 52, Kabadüz 79, Korgan 80 ve Ünye ilçesinde ise 500 sosyal konut inşa edileceği belirtildi.