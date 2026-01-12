Bakan Kacır ETP'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Kacır ETP'yi Ziyaret Etti

Bakan Kacır ETP\'yi Ziyaret Etti
12.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, modern ETP merkezinde öğrenci projelerini inceledi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle modernize edilen Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezini (ETP) ziyaret etti. Bakan Kacır, fikirlerin ürüne dönüşeceği merkezde projeler hakkında bilgi aldı, öğrenci takımlarının çalışmalarını yakından inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul İçin Endüstriyel Tasarım Ekosistemi Ekseni (IDEA4ISTANBUL) Projesi kapsamında YTÜ Yıldız Teknopark ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığıyla modernize edilen Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezini (ETP) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Kacır'a ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü ve ETP Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Muhammet Garip eşlik etti.

BAKAN KACIR PROJELERİ VE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bakan Kacır, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip'in, yeniden yapılandırılan ETP'nin yapısı, milli teknoloji hamlesi ve üniversite ile sanayi iş birliğine katkısını anlattığı sunumun ardından merkezi gezdi. ETP Genel Müdürü Gökhan Aybastı, merkezdeki cihazlar, teknik altyapı ve çalışma sistemleri hakkında Bakan Kacır'a ve katılımcılara detaylı bilgiler sundu.

Bakan Kacır ziyarette, YTÜ Racing Takımı, Yıldız Roket Takımı, YTÜ Sigma Aeronautics, YTÜ Astrid Otonom ve YTÜ MAKTEK Öğrenci Kulübü ile Beeball ve Atlas girişimci takımlarının yürüttüğü çalışmaları yakından inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Kacır'a ayrıca, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şampiyonluklar elde eden AESK Öğrenci Kulübü ve YTÜ öğrenci kulüplerine destek sağlayan Yıldız Kaşifleri programı hakkında bilgi sunuldu. Bakan Kacır, yürüttükleri başarılı çalışmalarla dünya ve Avrupa birincilikleri elde eden öğrencileri tebrik etti.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ETP'nin, modern altyapısı ve 'fikirden ürüne' uzanan yaklaşımıyla sanayi–üniversite–teknopark iş birliğine önemli katkılar sunmasının büyük önem taşıdığını belirten Bakan Kacır, merkezin gençler, girişimciler ve sanayi paydaşları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

ÜÇLÜ SARMAL MODELİYLE TEK ÇATI ALTINDA HİZMET

Alanında Türkiye'nin en geniş altyapısına sahip olan ETP, bir üretim atölyesi olmanın ötesinde uçtan uca inovasyon yaklaşımı sunan bir teknoloji üssü olarak hizmet veriyor. ETP, İSO'nun güçlü üretim alt yapısını, YTÜ'nün akademik bilgi ve birikimini, YTÜ Yıldız Teknopark'ın girişimcilik ve teknoloji ekosistemini "üçlü sarmal" modeliyle tek bir çatı altında buluşturuyor. Fikirden ürüne giden süreci kısaltmayı ve katma değerli üretimi artırmayı hedefleyen ETP, 'Fikirden tasarıma, üründen değere' mottosuyla girişimcilerin ve sanayicilerin Ar-Ge çıktılarının hızla ticarileşmesini sağlıyor. ETP, prototipleme, tasarım eğitimi, danışmanlık, eşleştirme faaliyetleri ve hızlandırma programlarıyla üretim sektörünün gelişimini ve rekabetçiliğini destekliyor.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kacır ETP'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Zeytinburnu’nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı
Galatasaraylılar kızacak Tümer Metin’den Guendouzi için yılın iddiası Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine’den paylaşım yaptı Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı
Enes Ünal’ın şanssızlıkları bitmiyor Yine sakatlandı Enes Ünal'ın şanssızlıkları bitmiyor! Yine sakatlandı

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:26:09. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Kacır ETP'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.