Bakan Karaismailoğlu: 47 havalimanı daha 'uçulabilir sertifikası' aldı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havalimanları Covid-19'a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibariyle 47 tane havalimanı daha 'uçulabilir sertifikası' almaya hak kazandı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamayla, koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan mücadelenin şu ana kadar başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Küresel salgına karşı verilen milli mücadelede 83 milyonun tek yürek olduğuna ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, kendilerinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sorumluluk alanlarındaki havalimanlarına ilişkin önemli bir sertifikasyon programı yürüttüklerini anımsattı. Program ile tüm havalimanlarının salgın tedbirleri ile tekrar düzenlenmeye başlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, 'Uçulabilir Sertifikası'nın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda havalimanlarına verildiğinin altını çizdi.

'53 HAVALİMANI, KORONAVİRÜSE KARŞI SERTİFİKALANDIRILDI'

Program kapsamında bilgilendirme ve denetimlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ve ilk etapta tüm şartları karşılayan havalimanının sertifikasını aldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanları Covid-19'a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Bildiğiniz gibi yeni normalleşme sürecinde İstanbul Sabiha Gökçen , Esenboğa, İzmir Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecini tamamlayarak, 1 Haziran'da iç hat ucuşlarımızı başlatmıştık. Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibariyle 47 tane havalimanı daha uçulabilir sertifikası almaya hak kazandı. Toplamda 53 havalimanımızın artık Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri aldığı tescillendi. Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşamasında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun. Havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldık. Sertifika verilen tüm havalimanlarımızda önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği."

Bu süreçte Türkiye'nin kendine yetmesi dışında bugün itibari ile 102 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunarak, yardım elini ihtiyacı olan bütün milletlere uzattığını da belirten Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde paylaşarak ve üreterek büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.