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Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz

13.09.2021 21:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Turkcell'in Avrupa Veri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra partisinin Kapaklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Turkcell'in Avrupa Veri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra partisinin Kapaklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin dünya tarihindeki önemli afetlerle karşılaştığını belirten Karaismailoğlu, "Özellikle Rize ve Arhavi'den başlayıp Muğla ve Antalya'daki orman yangınları akabinde Batı Karadeniz'deki Bartın, Kastamonu, Sinop, Ayancık'taki afetlerle uğraştık. Burada bu afetler, bize ülkemizin büyüklüğünü gösterdi. Ülkemizde vatanıyla, milletiyle, devletinin bir olduğunda dünyadaki tüm sorunları halledebileceği anlaşılmıştır. Ülkemiz hem devletiyle hem milletiyle topyekun bir mücadele verdi" dedi.

'AFETLERİN ÜSTESİNDEN KISA SÜREDE GELDİK'

Afetlerin üstesinde kısa sürede gelindiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bu kadar büyük afetlerin üstesinden bu kadar kısa sürede gelebilen dünyada başka ülke yoktur. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri de afetler yaşadı. Daha zor afetler değildi daha basit afetlerdi ama hala daha bölgeye ulaşılamayan, bölgenin ihtiyaçlarını, suyunu, elektriğini veremeyen gelişmiş ülkeler var. Hatta afetlerin, yangınların devam ettiği birçok ülke var. Biz bunların kısa sürede üstesinden kalktık. Hatta afetin ilk günlerinde yaşamı idame ettirdik, devam ettirdik. Elektrik, suyu ve diğer ihtiyaçları karşıladık" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK İHRAÇ EDİYORUZ'

Karaismailoğlu, gelişmekte olan ülkelerin Türkiye'den yardım istediğini belirterek "Gelişmekte olan bütün ülkeler, ülkemizden randevu ve davet istiyor. Gelip burada, bu başarıyı nasıl yaptığımızı kendilerine anlatmamızı istiyorlar, kendilerine yardımcı olmamızı istiyorlar. Bizler de bilgilerimizi ve tecrübelerimizi gelişmekte olan ülkelerle, dost kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Türkiye'den dünyaya mühendislik ve müteahhitlik ihraç ediyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde hem bizim iş adamlarımız hem büyük firmalarımız iş alıyorlar, iş yapıyorlar ve de bizim gençlerimiz, mühendislerimiz oralarda çalışıyorlar. Mühendislik ve teknoloji üretiyorlar. ve burada Türkiye'de öğrendikleri tecrübeleri, bilgi ve birikimleri artık dünyaya satıyorlar. Türkiye büyük bir ihracat yapıyor aslında mühendislik ve müteahhitlik ihracatı yapıyor. Bu da ülkemizin dünya ölçeğinde gelmiş olduğu seviyeyi göstermektedir" diye konuştu.

Karaismailoğlu, partideki programının ardından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i makamında ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz
Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz
Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz
Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz

Togo Cumhuriyeti, Tekirdağ, Kapaklı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz - Son Dakika


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