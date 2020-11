Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız tarihi dönemeçten geçiyoruz (3) - Son Dakika

TEKİRDAĞ YOLUNUN 1'İNCİ ETABI AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle 13 kilometrelik Hayrabolu- Tekirdağ yolunun 1'inci etap açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa arasında, ticaret ve kültür alışverişine sahne olan yolların kavşak noktasında bulunan Tekirdağ'ın her daim ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir merkez olduğunu ve Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan penceresi olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu nedenle ulaşım açısından çok önemli bir noktada bulunan Tekirdağ'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 18 yılda yaklaşık 6 milyar 862 milyon lira yatırım yaptık. Şimdi de Hayrabolu-Tekirdağ yolunun 1'inci etabını açmanın sevincini yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ yolu ile ülkemizin Avrupa'ya bağlantısını sağlayan uluslararası yol güzergahı üzerinde bulunan Tekirdağ'ın ulaşımı yüksek standartlı bir yol ağı ile sağlanacaktır. Hayrabolu-Tekirdağ yolu, Hayrabolu'yu çevre yolu olarak geçen Alpullu- Malkara yolundaki Hayrabolu Köprülü Kavşağı'ndan başlayarak, Tekirdağ çevre yoluna bağlanacaktır. Proje kapsamında, 19 kavşak, 4 köprü ve 1 üstgeçit, 5 altgeçit ile 116 hidrolik sanat yapısı bulunmaktadır. Hayrabolu ilçesini Tekirdağ'a bağlayan 47 kilometre uzunluğundaki mevcut yol 1,3 kilometre kısalarak 45,7 kilometreye düşecektir. 2x1 standardında, 7 metre genişliğindeki mevcut yol 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecektir. Bugün açılışını yaptığımız 1'inci etap kapsamında, 13 km bölünmüş yol, 5 kavşak, 3 köprü ve 3 alt geçit tamamlanmıştır. Bu 13 kilometrelik kesimin toplam maliyeti 166 milyon liradır. Projenin tamamı bittiğinde, Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ticaret hacmi artacak ve Tekirdağ ili sosyo-ekonomik kazanımlar elde edecektir. Yol kullanıcılarına daha güvenli ulaşım imkanı tesis edilecektir. Bölgedeki seyahat süresi kısalacak, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azalacaktır. Ayrıca bakım-işletme giderlerinden tasarruf edilerek, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."'TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR TARİHİ DÖNEMEÇTEN GEÇİYOR'

Karaismailoğlu, bakanlığın Tekirdağ ve bölgeye yaptığı yatırım ve hizmetleri anlatarak, "Tekirdağ'ın gelişimi ve kalkınması için her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Sizlerin her geçen gün ülkemizin diğer illeriyle ve dünyayla bağlarınızı güçlendireceğiz. Yaşam kalitenize hissedilir katkılar sunacağız. Türkiye'miz çok önemli bir tarihi dönemeçten geçiyor. Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin tam ortasındayız. Bugün dünyanın üretimi, tedariki ve en önemli pazarları bu üçgene doğru hareket etmektedir. Ülkemizin benzersiz konumu nedeniyle büyük fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu fırsatları iyi kullanmak için tüm altyapımızla hazırlıklı olmalıyız. Bu stratejik bakış açısı ile ulaştırma ve haberleşme alanında hayata geçirdiğimiz dev projelere ve durmadan yılmadan yaptığımız çalışmalara sizler de şahitsiniz. Hedefimiz Türkiye'nin her noktasına ekonomik gelişimi, kalkınmayı taşıyacak yollar inşa etmek. İhracatımıza katkı vermek. Kalbinde bulunduğumuz Yeni İpek Yolu'nda oyun kurucu bir ülke olmak. Lojistik süper güce dönüşmek. Biz yılmadan insanımız için çalıştığımızı anlatacağız. Yaptıklarımızı göstereceğiz. Biz yapacağız, her zaman olduğu gibi sonradan 'iyi ki yaptınız' diyecekler, duacımız olacaklar. Böylece inşallah, insanımıza ve geleceğimiz olan gençlerimize gelişmiş ülkelerle aynı yaşam kalitesini, eğitim ve iş olanaklarını sağlayabileceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Hayrabolu-Tekirdağ Yolunun yapımında emeği geçen işçisinden, teknik personeline, uzmanından, denetmenine tüm yüklenici firma ve bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum. Açılan ilk kesimin tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.