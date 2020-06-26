Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde hummalı çalışma içinde olduklarını belirterek, "100 ülkeyle uluslararası uçuşların başlamasıyla ilgili girişimlerimiz, faaliyetlerimiz devam ediyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde hummalı çalışma içinde olduklarını belirterek, "100 ülkeyle uluslararası uçuşların başlamasıyla ilgili girişimlerimiz, faaliyetlerimiz devam ediyor. Yoğun diploması var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan hava yoluyla Tokat'a geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu, Tokat Havaalanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve daire amirleri karşıladı. Karaismailoğlu, ilk olarak mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlanan ve yüzde 80'lik kısmı da tamamlanan Tokat Havalimanı'nda incelemede bulundu. Yaklaşık 115 milyon TL'ye ihale edilen yeni alandaki pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmalarını inceleyen Karaismailoğlu, daha sonra Tokat- Niksar yolunda devam eden çalışmaları kontrol etti.

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Diyarbakır'da koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
'ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞLARINDA, BÜYÜK UÇAKLARIMIZ İNECEK'

Tokat Havalimanı'nda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde pist ile ilgili bütün işlemler tamamlanmış olacak. Terminal binasında kaba işler tamamlandı, ince işlere başlandı. Orada da çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın başlarında Tokat Havalimanı'na en güvenli şekilde büyük uçaklarımız inecek. Tokatlıları bütün dünya ile İstanbul ve dünya ile buluşturmuş olacağız. Tokat'a yakışır bir havalimanı ile önümüzdeki yılın başlarında tamamlamış olacağız. Bunun heyecanını biz de yaşıyoruz" dedi.

Tokat- Niksar yolunda devam eden yol çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, "Tokat-Niksar yolunun belli bir kısmı yapıldı. Kalan kısımla da ilgili çalışmasını yapıyoruz. Tokat- Niksar arasındaki yol biliyorsunuz Karadeniz'e açılan bir nokta. Devam eden süreçte Niksar'la Ordu'yu, Ünye ile bağlayarak Tokat'ın Karadeniz'e açılan kısmında konforlu bir şekilde sağlamış olacağız" diye konuştu.

'YOĞUN DİPLOMASI VAR'

Koronavirüs sürecindeki iptallerin ardından 100 ülke ile uluslararası uçuşlarının yeniden başlaması için çalışmaların devam ettiğini söylen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşmeye başlamıştık. Artık eski normaller kalktı, yeni normaller diyoruz. Hummalı bir çalışma var. 100 tane ülke ile dış ülkeyle uluslararası uçuşlarının başlaması ile ilgili girişimlerimiz, faaliyetlerimiz devam ediyor. Yoğun bir diploması var. Yaklaşık 15 tane ülkeyle ile ilgili uçuşlarımız başladı. Diğerlerinin de takipçisiyiz. Tabi bunlar sadece bizim isteğimiz ile olmuyor. Karşı tarafı da ikna edip onların da uçuşlarını sağlamamız gerekiyor. Onunla ilgili de başarılı bir şekilde bir diploması yürütüyoruz. Orada da hükümetimizin, Cumhurbaşkanı'mız ile birlikte el birliğiyle bu işi, bu süreci kısa zamanda atlatılması için çalışıyoruz. Yani salgın sürecini nasıl başarılı atlatırsak, inşallah bu ne yeni normal sürecinde en başarılı şekilde atlatmak için elimizden gelen var gücümüzle çalışıyoruz."

Manisa'daki depremle ilgili de açıklama yapan Karaismailoğlu, "Şu anda konunun takibindeyiz. İletişim ağında hiçbir engel yok. Hafif bir yoğunluk oldu. Bizim altyapıyı aksatacak hiçbir sıkıntı yok" dedi.


Adil Karaismailoğlu, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 12:08 FIFA, federasyonlara destek olmak için 1,5 milyar dolarlık destek paketi hazırladı 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Diyarbakır'da koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 19:47:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]