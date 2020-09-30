Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da temel atma törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih'te yapılacak Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da temel atma törenine katıldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih'te yapılacak Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.

Draman semtinde yapılacak tesiste yüzme havuzunun yanı sıra güreş, judo, karate ve tekvando gibi minder sporları için tasarlanan antrenman alanları, 160 araçlık otopark ve 1 kafeterya yer alacak.

Tesisin yapılacağı alanda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Hayatının büyük bölümünün Fatih'te geçtiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Hayatımızın geçtiği, çok hatıralarımız olan bir bölgede önemli bir eseri kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölge tarihi açıdan çok zengin. Böyle bir yere spor tesisi kazandırmak ciddi bir başarı, önemli bir kazanım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu, " İstanbul, dünyanın başkenti, göz bebeğimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te yaktığı meşale, 2002'den itibaren AK Parti iktidarıyla tüm Türkiye sathında güçlü bir şekilde büyük bir dönüşümü, gelişimi gerçekleştirdi. Bu ilhamla, güçle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ülkemizin sadece bugünleri değil yarınları için tüm Türkiye'yi tesislerle, gençlik yatırımlarıyla donatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih'in önemli bir yer olduğunu dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Fatih'in kadınları, çocukları, gençleri, her şeyin en iyisine ve en güzeline layık. Biz de belediyelerimiz ve yerel yönetimlerimizle el ele vereceğiz, güçlerimizi birleştireceğiz. Yarın şampiyonlarını, yıldızlarını inşallah Fatih'te yetiştireceğiz. Bu anlamda bu tesis önemli bir sembol. Gençlerimizi yarınlara daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için Fatih'in pek çok noktasında yatırımlarımız var. İnşallah bunlar da birer birer yükselecek. Hep birlikte bu tesislerimizi halkımızla buluşturmanın sevincini yaşayacağız."

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de sportif tesisleşme konusunda büyük bir dönüşüm olduğunu vurgulayarak, "Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin iddiası sporda da zirveye çıkmak. Türkiye'de 2002'den beri yapılan tesisleşmenin dünyada hiçbir örneği yok. Spor, her şeyin devası, dermanı, ilacı. En önemli amacımız, sporu yaygınlaştırmak, halkımızın erişimini kolaylaştırıp insanların gece gündüz istifade etmesini sağlamak. Bu tesisin çok ciddi bir kazanım olduğuna inanıyorum. En kısa zamanda bitecek tesisimize Fatih'imizin değerli halkını buraya davet ediyorum. Başta kadınlarımız ve gençlerimizi olmak üzere tüm Fatihlileri bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Geçen yıl yüzme kampanyası başlattıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Koronavirüs salgınına rağmen inşallah hedefimizi geçeceğiz. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesini çok önemsiyoruz. Bu kadar tesisin, imkanların olduğu ülkede insanımızın su ile buluşması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası kazanmış olduğu pratiklik, son 2 yılda edinilen deneyimler, ülkemizin sanayisi, ekonomisi, ulaşımı, sağlığı, eğitimi ve sporuyla zirveye oynadığının en güçlü göstergesi. Ülkemizin iddiasını gençlerimizle daha yukarı taşıma ve üreten, düşünen, analiz eden donanımlı gençlik yetiştirme adına çok önemli çalışmalarımız var. İdealimiz, davamız, Sayın Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde insanlığa hizmet davası. AK Parti, eser siyasetini önceleyen bir hareketin adı. Birileri temel atmama adına çalışmalar yaparken biz onlara inat bu ülkenin değerli insanları için el ele vererek üretmeye devam edeceğiz. Bu ülkede bir çivisi dahi olmayanlara inat, her olumlu ve ciddi işe karşı çıkanlara rağmen üreteceğiz. Biz, 'İki günü eşit olan ziyandadır' anlayışına inanıyoruz, 'İnsanların hayırlısı, insanlara faydası olandır' anlayışıyla yürüyoruz."

Ermenistan'ın saldırısına maruz kalan Azerbaycan'a destek veren Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm dünyada doğrunun, hakkın, hakikatin mesajını haykırmaya devam edeceğiz. En güçlü şekilde Can Azerbaycan'a yönelik her türlü yanlışa ve dayatmaya karşıyız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında her türlü gücümüzle ve imkanımızla var olmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Turan: "Spor ve sanatın gücüne inanıyoruz"

Fatih Belediye Başkanı Turan ise çocuklar ve gençlerin kaliteli mekanlarda, kaliteli zamanlar geçirmesini sağlayacak altyapıyı oluşturmanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 13 proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Turan, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli mekanlarda, kaliteli zamanlar geçirmesini sağlayacak altyapıyı oluşturma hususunu birinci önceliğimiz olarak ele alıyoru ve bu konuda birçok girişimde bulunuyoruz. Spor ve sanatın gücüne duyduğumuz inançla başta çocuklarımı ve gençlerimiz olmak üzere her yaştan insanımıza spor yapma alışkanlığı kazandırma amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın, bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı gelişerek daha mutlu, daha başarılı ve daha güçlü bireyler olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmek istiyoruz." diye konuştu.

Son 1 yılda çok büyük bir tesisleşme hamlesi başlattıklarını dile getiren Mehmet Ergün Turan, "Yavrularımızın enerjilerini doğru yere kanalize etmenin en önemli aracının spor olduğuna inanıyoruz. Tesisleşme olmadan sporun ve sportif faaliyetlerin gelişeceğine inanmıyoruz. Fatih, sportif tesisler açısından yetersiz bir noktadaydı. Sadece Bakanlığımızın bize verdiği destekle 13 projemiz devam ediyor. Geçen sene Fatih'te bir tane tesis vardı. Şu anda 10'u devam eden, 3'ü de protokol aşamasındaki projelerimizin tamamlanmasıyla yaklaşık 20 bin metrekarenin üzerinde yeni spor tesisi alanı kazandırmış olacağız. Bu tesislerin geri dönüşünün olacağını, inşallah Fatih'te nice büyük sporcuların yetiştiğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu, Yüzme, Bakan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da temel atma törenine katıldı - Son Dakika


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