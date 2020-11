Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyesporlu futbolcuları kabul etti

Yüksekova Belediyesporlu futbolcuları kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Demek ki kadın isterse başarır, isterse neler yapabilir bunu herkese çok güzel bir şekilde ispat eden bir kulüp var, bir sporcu ekip var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Merkezi'nde Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

"SPORUN ÖNCÜSÜ KADINLAR DİYORUZ"

Gösterdikleri mücadele ile gelecek sezon Kadınlar Futbol 2. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan kadın futbolculardan övgü ile bahseden Bakan Kasapoğlu, "Yüksekova'nın, Hakkari'nin, Türkiye'nin gururu sporcularımızla beraberiz. Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol takımını değerli sporcularına sizlerin bakanlığınızda ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Hem sporcularımız hem gençlerimiz bunlara bir de kadın sporcular eklenince hakikaten çok anlamlı oluyor. Biliyorsunuz kadınlar hayatımızın temel dinamikleri ve bizler de millet olarak, kadının değerini bilen onu toplumun, ailenin tam merkezine koyan ve sosyal hayatın öncüsü olarak gören bir medeniyetin evlatlarıyız. Tabi kadınlarımızı her alanda öncü görme niyetimiz var ve bu manada da sporun öncüsü kadınlar diyoruz. Kadınların öncülüğünde spor politikaları ve hayata geçen stratejiler inanıyoruz ki çok daha başarılı oluyor. Ülkemizde spor kültürünü oluşturmak, buna tabana yayılmış spor anlayışı diyoruz" diye konuştu.

Sporu herkese yaymak için çalıştıklarını belirten, Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Herkesin gündelik yaşamının bir parçasında sporlar ilgilendiği, sporun bir hayat tarzı olduğu bir anlayışı güçlendirme zaruretimiz var iste bu yüzden de kadınlarımız, sporun tabana yayılması, spor kültürünün güçlendirilmesi konusunda inanıyoruz ki öncü olacaklar. Bu anlamda aldığımız kararlar ve politikalar her geçen gün bir adım ileriye gidiyor çok şükür. Tabii Yüksekova'daki futbol takımı bizi heyecanlandıran, gerek özveriyi çok güzel temsil eden, gerek alın terini, çalışkanlığını çok ciddi bir şekilde ortaya koyan, kardeşlik ruhunu, takım anlayışını güzel bir şekilde herkese kanıtlayan modern bir futbol takımı. Bugün o takımla beraberiz. Demek ki kadın isterse başarır, isterse neler yapabilir bunu herkese çok güzel bir şekilde ispat eden bir kulüp var, bir sporcu ekip var. Emeğin, alın terinin, kardeşlik ruhunun, dayanışmanın önünde hiç kimse duramaz. İşte bunu burada bir kez daha siz ispatlıyorsunuz. Ben sizlerin çok daha büyük başarılara da imza atacağınızı biliyorum. Ben bu ülkenin spor yarınlarının çok daha aydınlık olarak görüyorum. Lisanslı sporcu sayılarında da çok mükemmel bir artış görüyoruz. 2002 yılında Hakkari'de 3 bin 200 lisanslı sporcu sayısı şu an 24 bin. Bunları da aşacağız hep ileriye gideceğiz. İmkan var, her türlü fırsat var hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncü vizyonu, spora, sporcuya değer veren önem veren güçlü liderliği bu anlamda tüm kapıları bugüne kadar açtı, bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gerek Yüksekova'daki spor salonlarımız, Hakkari'deki salonlarımız ve Hakkari'nin genelinde inşa etmekte olduğumuz yüzme havuzlarıyla yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Bu kadar su imkanının olduğu bir ülkede inşallah yüzme bilmeyen kalmasın diyerek herkese hiçbir sınırlama olmaksızın yüzme öğreteceğiz. Bu manada biliyorsunuz 1 milyon hedef koymuştuk pandemiye rağmen onu da geçeceğiz."

KÜBRA ŞEN: "BİR EKOL OLUŞTURMA ÇABASINDAYIZ"

Duygu ve düşüncelerini dile getiren Yüksekova Belediyespor'un birinci Kaptan Kübra Şen, "Öncelikle sayın Bakan'ıma ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizim için çok büyük bir dayanak. Yüksekova Belediyespor kulübü çatısı altında oluşan bir kadın futbol takımıyız. Bana göre Yüksekova Belediyespor bir marka, 1968'den beri çok büyük başarılara imza atmış bir oluşumdur. Biz de bu markaya istinaden bir ekol oluşturma çabasındayız ki büyük çapta gerçekleştirdiğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

İkinci kaptan Esra Arlı ise duygularını, "Bize verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ederiz ilgi ve alakanızdan dolayı da teşekkür ederiz. Ben bir yıldır bu takımdayım ve daha yeni geldim. Sürece ayak uydurmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim" cümleleriyle aktardı.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)