BAKAN KURUM AĞRI'NIN MİNİK ELLERİNİ TERÖRE, TERÖRİSTLERE, HAİNLERE TESLİM ETMİYORUZ - Son Dakika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, Bu yatırımları yaparak Ağrı'nın çocuklarını, kardeşlerimizi, Ağrı'nın minik ellerini teröre, teröristlere, hainlere teslim etmiyoruz dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bazı tesislerin temel atma törenleri için bugün Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Osman Varol, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş tarafından karşılandı. Bakan Kurum, Bursa Büyük Şehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ağrı'da yapılacak olan Hürriyet Mahallesi Konağı ve Anaokulu'nun temel atma törenine katıldı. Kurum daha sonra merkeze bağlı Baloluk Köyünde kurulacak olan 314 ahır, 3 veterinerlik binasından oluşan ve 650 milyon lira yatırımlık Ağrı Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi'nin temel atma töreninde konuştu ve şöyle dedi'Bu yatırımla birlikte Ağrı'mıza Kürt kardeşlerimize o Kürt çocuklarımıza gelecek sağlayacak, istihdam sağlayacak çok önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Biz hiçbir zaman laf üretmedik. Hiçbir zaman entrikaların içinde yer almadık ve 19 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde hep milletle beraber olduk. Bugün de burada bu projenin temellerini atıyoruz. Tabi sadece burada binalardan ibaret proje gerçekleştirmiyoruz. Proje kapsamında 314 ahır, 3 tane veterinerlik binasından oluşan toplam yatırım değeri 650 milyon lira olan bir projenin temelini atmış oluyoruz. Çok önemli bir kırsal dönüşüm projesi. Tabi Ağrı'mızın ekonomisini canlandıracak bu anlamda üretim ve istihdama katkı sağlayacak hayvancılık bölgemiz. Çocuklarımız inanın Ağrı'yı terk etmeyecek. Çocuklarımız Ağrı'da kalacak. Hastanemiz, üniversitemiz, fabrikamız da var. Her şeyimizde olacak. O yüzden çocuklarımız Ağrı'yı terk etmeyecekler. Ağrı'da her türlü imkanı yerine getirmiş olacağız. Ağrımızı Türkiye'nin en büyük hayvancılık üstü haline getirmek için çalışacağız ve Ağrı'da hayvancılığı en üste taşıyacak Ağrı AŞ. Et Entegre Tesisimizi kuruyoruz. Bu yatırımın da 150 milyon yatırım bedeli ile kuracağımız bu tesisin inşasında da il özel idaresi, belediye ve TOKİ ve İller Bankası görev alacak.?

'HER TEMEL KALEMİ SİLAHA GALİP KILACAK'

Yatırımların Ağrı ve bölgedeki istihdama katkı sağlayacağını ifade eden Kurum, Açtığımız her yeni bir iş yeri, Ağrılı gençleri iş sahibi yapacak. Attığımız her temel kalemi silaha galip kılacak. Döktüğümüz her harç, açtığımız her bahçe, kardeşliği kirli ideolojilere üstün kılacak. Yani biz sadece bina yapmıyoruz. Sadece yeni işyeri kurmuyoruz. Bu yatırımları yaparak Ağrı'nın çocuklarını, kardeşlerimizi, Ağrı'nın minik ellerini teröre, teröristlere, hainlere teslim etmiyoruz. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KATKILARIYLA MAHALLE KONAĞI VE ANAOKULU

Bursa Büyük Şehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ağrı'da yapılacak olan Hürriyet Mahallesi Konağı ve Anaokulu'nun temelleri de atıldı. Törenler için Bursa'dan Ağrı'ya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Hürriyet Mahallesi Konağı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi'Bursa biliyorsunuz çok renkli bir şehir. Türkiye'nin değişik yerlerden gelmiş hemşerilerimiz var. Ağrılı hemşerilerimiz de Bursa'da ziyadesiyle var. Tabi ki bir taraftan gönülleri ve duaları Ağrı'dayken bir taraftan da Bursa'nın sosyal hayatına büyük destek ve katkı veriyorlar. Aslında bizim özde çok eski ancak resmi olarak yeni başlayan bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşlik kapsamında değerli arkadaşım ve dostum Savcı Sayan ile dönem dönem neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunuyoruz. Araç takviyelerimiz oldu. Bunun yanında özellikle Mahalle Konağımız ve Anaokulu ile alakalı çalışmamızın startını bugün vermiş olacağız. Ayrıca hafta sonu Ağrı'dan 150 yetim ve öksüz yavrumuzu Bursa'da misafir ediyoruz. Uludağ ile Ağrı'nın Bursa ile Ağrı'nın kardeşliği hayırlı uğurlu olsun.?