Bakan Kurum, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor - Son Dakika

Bakan Kurum, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor
30.10.2020 15:51
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Batman'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
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