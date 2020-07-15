Bakan Kurum, Rize'de sağanağın etkili olduğu alanda incelemede bulundu: (2) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'deki sele ilişkin, "Madenli beldemizde 200-250 konut yapmayı kararlaştırdık. Hep birlikte dere güzergahı üzerinde bulunan yaklaşık 250-300 yapıyı da yapacağımız bu konutlara taşımak suretiyle vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.

Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Çayeli ilçesi ve Madenli beldesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Madenli beldesinde altyapı, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri ve su alma yapılarında ciddi hasarlar olduğunu belirtti.

İlbank Genel Müdürlüğünün sel günü itibarıyla hasar tespiti yaptığını ve çalışmaları başlattıklarını ifade eden Kurum, "Bu çerçevede de yaklaşık 1,5 milyon liralık bir hasar söz konusu. Bu hasara ilişkin de İlbank Genel Müdürlüğümüz çalışmalarımızı tamamını hibe kapsamında yürütmektedir ve inşallah bugün akşam itibarıyla Madenli beldemize geçici de olsa içme suyunu vermiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, diğer taraftan arıtma tesisine ulaşım noktasında çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Bu çalışmaların bitmesine müteakip de hem arıtma tesisindeki hasarlar hem yollarımızdaki hasarlar hem de bu bölgede oluşan altyapı içme suyuna ilişkin hasarlar da giderilecektir. Vatandaşımızın bu noktadaki eksiklerin giderilmesi noktasında da belediyemiz ve Bakanlığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda tüm çalışmaları yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Hem İkizdere hem Çayeli hem de Madenli beldesinde vatandaşlara yaralarını sarmak, destek olmak amacıyla hibe yardımlarının olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın bu süreçte hiçbir şekilde etkilenmeden, en az etkilenecek şekilde sel afetini yürütmek istiyoruz. Tabii bu selde şuna değinmeden geçemeyeceğim; birkaç hafta önce yine ülkemizde sel olayları yaşandı İstanbul'umuzda, Bursa'mızda, daha önce Trabzon'da, Düzce'de, Sakarya'da birçok sel ve heyelan afetleri meydana geldi ve bu gösteriyor ki mevsim normallerinin üstünde iklim değişikliğinden artık tüm dünyanın etkilendiği gibi ülkemiz de ciddi anlamda etkilenmektedir ve üzülerek söylüyorum ki şayet tedbirler almazsak ilçelerimiz, beldelerimiz, şehirlerimiz iklim değişikliği etkilerinden ciddi anlamda etkilenecektir."

İklim Değişikliği Eylem Planı

Bakan Kurum, hazırladıkları İklim Değişikliği Eylem Planı'na değinerek, 12 Temmuz 2019'da Trabzon'da açıkladıkları Karadeniz'e ilişkin 15 maddelik eylem planı çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Dere güzergahı üzerinde hem Rize hem Giresun hem Artvin'de, Samsun'da na kadar yapı varsa tespitlerini yaptıklarını aktaran Kurum, "Taşınma suretiyle buradaki vatandaşımızın sel riski altında, taşkın riski altındaki vatandaşımızın taşınma sürecini de yönetiyoruz. Bu çerçevede Giresun'da 570 konut, yine Trabzon Araklı'da, Giresun Bulancak'ta, Rize'de konut işlerimiz var. Bugün de Madenli beldemizde 200-250 konut yapmayı kararlaştırdık. Hep birlikte dere güzergahı üzerinde bulunan yaklaşık 250-300 yapıyı da yapacağımız bu konutlara taşımak suretiyle vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.

Kurum, iklim değişikliğinin çok önemli bir süreç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın el birliğiyle yönetmesi gereken bir süreçtir. 15 maddelik bu eylem planı çerçevesinde işte bu rüsubatların dere güzergahı üzerindeki etkilerini görüyoruz. Menfezlerdeki tıkanıkların yine yol ve altyapıdaki tıkanıkların etkilerini görüyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımızla birlikte bir ve beraber olmak suretiyle de bu süreci yönetiyor olacağız ve bu konuda Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapılması gereken her türlü süreci, desteği vatandaşımıza vereceğiz. Bunu İkizdere'miz için de Çayeli'miz için de vereceğiz, yine Madenli beldemiz için de vereceğiz ve tüm belediye başkanlarımızla birlikte seferber olmak suretiyle sürecimizi yöneteceğiz."

"O gece tüm Türkiye'miz bir kahramanlık destanı sergilemiştir"

Bakan Kurum, 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihi şanla dolu Peygamber Ocağı ordumuza yerleşmiş FETÖ'cü hainler, ülkemizin istiklaline, istikbaline, bağımsızlığına darbe vurmak adına 4 yıl önce hain bir darbe girişiminde bulundular. 4. yılını yaşıyoruz ve 251 şehidimiz var ve ben tüm 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. O gece tüm Türkiye'miz bir kahramanlık destanı sergilemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ülkemiz tüm dünyaya örnek olacak, birlik beraberlik nasıl olur, kardeşlik duygusu nasıl olur gösterecek mücadeleyi hep birlikte meydanlarda verdik, yine vereceğimizi de buradan ifade etmek isterim. Ben bu destanı tarihe yazan şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

Bakan Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Osman Aşkın Bak da eşlik etti.

(Bitti)