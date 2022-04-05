Bakan Kurum: "Sizlerle birlikte, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Sizlerle birlikte, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz"

05.04.2022 20:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un iftar yemeğine katılması İftarlarını açan işçiler Dua edilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA (AA) Çevre, Şehircilik...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un karşılanması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un iftar yemeğine katılması

İftarlarını açan işçiler

Dua edilmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA (AA) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları ile bir araya geldiği iftar programında konuşma yaptı.

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Bakan Kurum: Sizlerle birlikte, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz
Bakan Kurum: Sizlerle birlikte, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz
Bakan Kurum: Sizlerle birlikte, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz

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İklim Değişikliği, Murat Kurum, İftar, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Sizlerle birlikte, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz' - Son Dakika


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