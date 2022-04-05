Bakan Kurum: "Sizlerle birlikte, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz" - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un karşılanması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un iftar yemeğine katılması
İftarlarını açan işçiler
Dua edilmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA (AA) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları ile bir araya geldiği iftar programında konuşma yaptı.
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Kaynak: AA
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