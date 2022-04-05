Bakan Kurum: "Sizlerle birlikte, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz" - Son Dakika

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un karşılanması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un iftar yemeğine katılması

İftarlarını açan işçiler

Dua edilmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA (AA) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları ile bir araya geldiği iftar programında konuşma yaptı.

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