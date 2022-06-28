Bakan Kurum "Yabancılar 4 Bin Arazi, 64 Bin Mesken Aldı" Dedi, Ömer Fethi Gürer Tepki Gösterdi: "Kendi Topraklarında Maraba Oldular"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta yabancıların aldığı arazi, arsa ve tarla sayısının 4 bin 88; mesken, dükkan ve ofis sayısının ise 64 bin 512 olduğunu açıkladı. Gürer, "Başka ülkelerde tarım peşinde koşan AKP iktidarı döneminde ülkemizde farklı illerde araziler yabancı şirketlerce ya da kişilerce alınıp tarım yapar duruma geldikleri görülüyor. Kırsalda ekonomik krizin de etkisiyle arazilerini satanlar sonunda kendi topraklarında 'maraba' olarak çalışır duruma geldi" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yabancıların satın aldığı taşınmazlarla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Gürer, Kurum'a şu soruları yöneltmişti:

"2021 yılında kamuya ait satış yapılan konut, arazi, taşınmaz sayısı kaçtır? 2022 yılında Niğde ilinde satışı planlanan kamu kurum kuruluşu varlığı (arazi, konut, şirket) var mıdır? 2021 yılında yabancı uyruklulara satışı yapılan konut, arazi, tesis, iş yeri vb. taşınmaz sayısı kaçtır? 2021 yılında satışı yapılan hazine arazisi ne kadardır? Milli Savunma Bakanlığı uhdesinde olup son 5 yılda hazineye geri alınan arazi toplamı ne kadardır? Bu arazilerden satışı yapılan var mıdır?"

"YABANCILARA 4 BİN ARAZİ, 64 BİN MESKEN SATILDI"

Gürer, Bakan Kurum'un yanıtıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bakan Kurum, 2011 yılında yabancı gerçek kişilerin satış yoluyla edindiği arazi, arsa ve tarla sayısının 4 bin 88 olduğunu; mesken, dükkan ve ofis sayısının ise 64 bin 512 olarak kaydedildiğini belirtti. Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre ülkemizde arazi, tarla ve arsa edinen yabancıların uyruklarına bakıldığında ilk sıraya 461 konutla Almanya aldı, 451 konutla Irak ikinci sırada yer alırken, 274 konutla Afganistan üçüncü, 211 konutla İran dördüncü ve 191 konutla İngiltere beşinci sırada yer aldı. Filistin (163), Kuveyt (155), Ürdün (152) Rusya (137) ve ABD (136) ise ülkemizde arsa, tarla ve arazi alan yabancıların mensubu olduğu ülkeler listesinde ilk 10 sıraya girdi.

"ARAP VE ORTADOĞU ÜLKELERİ DİKKAT ÇEKTİ"

Ülkemizden arsa, arazi ve tarla edinen yabancıların çoğunlukla Arap ve Ortadoğu ülkelerinden olması dikkat çekti. Sudan, Nijer ve Endonezya ülkemizde tarım için arazi peşine düşmüşken yabancı ülkelerde ülkemizde satın aldıkları arsa, arazi, tarla, bahçe sayısı da 4 bin 88. Farklı 159 ülkeden yabancı gerçek kişilerin ülkemizde mülk edindikleri Bakanlık açıklaması ile ortaya çıktı.

"İRAN DÜKKAN VE OFİS EDİNİMİNDE BAŞI ÇEKİYOR"

Ülkemizde mesken, dükkan ve ofis alan yabancıların uyruklarında ise ilk sırayı 11 bin 141 mesken ve dükkan ile İran aldı. 8 bin 851 arsa ve arazi ile Irak ikinci sıraya yerleşirken, Ruslar 5 bin 575, Afganlar 3 bin 282 ve Almanlar da 2 bin 517 arsa ve araziyle ilk 5'te yer alan yabancılar oldular. Kazakistan (2098), Kuveyt (1926), Azerbaycan (1586) ABD (1560) ve Yemen (1521) ülkemizde arza, arazi ve tarla alan yabancıların mensubu bulunduğu ülkeler sıralamasında ilk 10'e giren ülkeler oldu.

"SATILAN KONUTLARIN 3'TE 1'İ İRAN, IRAK VE AFGANİSTANLILARA GİTTİ"

Dükkan, konut ve ofis alımında ise İran, Irak ve Afganistan gibi ülkelerin ilk sıralarda yer alması dikkat çekti. Geçen yıl yabancılara satılan konut, dükkan ve ofislerin 3'te 1'i adı geçen bu ülke vatandaşlarını satıldı.

"DÜKKAN ALANA VATANDAŞLIK DA VERİLDİ"

AKP iktidarları döneminde ülkemizde arazi, şirket, konut yabancı uyruklu kişilere satışı ve kiralanması için her türlü kolaylık getirildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı gayrimenkul satın alınması ve bankaya para yatırması gibi uygulamalarla verilir oldu. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup hem de arazi ve mülkleri yabancılar uygun fiyatla satın almaya devam ediyor. Türkiye'de 2014 yılında Sudan, 2020 yılında Nijer için tarım arazileri kiralanıp tarım yapılacağı duyuruldu. Halihazırda bu girişimler uygulamaya dönmedi. Son olarak Venezuela'da tarımsal üretim yapılacağı açıklandı. Toplumsal tepki üzerine Bakanlık, başka ülkelerde tarımsal üretim yapma girişimini gelişmiş ülkelerin yaptığı çalışmaya benzediğini ifade ederek yapılan yanlışa kılıf arayan bir açıklama da yaptı. Ne var ki başka ülkelerde tarım peşinde koşan AKP iktidarı döneminde ülkemizin farklı illerinde araziler yabancı şirketlerce ya da kişilerce alınıp tarım yapar duruma geldikleri de görülüyor. Ülkemizde araziler, konutlar yabancı uyruklulara satılırken, kırsalda ekonomik krizin de etkisi ile arazilerini satanlar sonunda kendi topraklarında 'maraba' olarak çalışır duruma geldi.

"KONUT ALIP VATANDAŞ OLANLAR DA FİYATLARIN ARTMASINDA ÖNEMLİ ETKEN OLUYORLAR"

Ülkemizde dünyanın farklı bölgelerinden gelip konut alıp vatandaş olanlar da konut fiyatlarının artmasında önemli etken oluyorlar. Sonuçta gayrimenkuller iktidar eliyle oluşturan şartları yerine getirenlere satılıyor ve satılan gayrimenkuller her geçen gün giderek artıyor. Sudan, Nijer, Venezuela'da arazi işlemeye gittiğimiz söylenirken Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuşuz farkında değiliz.

"MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ KULLANIMINDAKİ ARAZİLERE NE OLDU"

Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeyken son beş yılda hazineye geri alınan arazi toplamı ve bu araziler mevcut durumu ile ilgili soruyu ise Bakan yanıtsız bıraktı. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı da devrettiği arazi miktarını açıklamıyor? Ne kadar arazi askeri alan dışında çıkarıldı ve mevcut durumunun ne olduğunu kamuoyunun bilmesinde neden çekiniliyor."