Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU - Son Dakika
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Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU

07.03.2022 15:12

Gelen son dakika haberlerine göre TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj ile Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj ile Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ikili temas ve toplantının ardından heyet Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimimaj ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda buluştu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda basına kapalı gerçekleşen buluşmada ikili temas ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından heyet Kapıkule Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Arnavutluk'un gümrük kapılarının modernize edilmesiyle ilgili Türkiye'den talepleri olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj'ın, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gelerek incelemelerde bulunduğu belirtildi. Heyet, Kapıkule'de görüşmelerin ardından Meriç Nehri kenarında bir restoranda yemek yedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Selimiye Cami ile Sultan 2'nci Beyazid Külliyesi ve Sağlık Müzesini gezmesinin ardından kentten ayrılacağı belirtildi.

Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU
Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU

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Kapıkule Sınır Kapısı, Maliye Bakanı, Mehmet Muş, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BAKAN MUŞ, ARNAVUT BAKAN İBRAHİMAJ İLE KAPIKULE'DE BULUŞTU - Son Dakika


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