BAKAN ÖZER KADINLARIMIZIN EĞİTİMLE BULUŞMALARI GÜÇLENDİ - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe'de düzenlenen konsere katıldı. Konser öncesi konuşan Bakan Özer, Başörtüsü, kat sayı uygulamasının yol açmış olduğu eğitim sistemindeki problemler çözülürken, diğer taraftan da kız çocuklarımızın, kadınlarımızın eğitimle buluşmaları güçlendi. Artık Türkiye, toplumunun tüm kesimleriyle barışık, tüm vatandaşlarına eğitim hizmeti sunmaktan mutluluk duyan bir ülke dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sancaktepe'de Aylin Şengün Taşçı Türk Müziği Konseri ile kutlandı. Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konser öncesi Bakan Özer ve Vali Yerlikaya, merkezde yer alan kadınların emeklerinin yer aldığı sergileri gezdi.

SON 19 YILDA EN FAZLA DEĞER VERİLEN KESİM KADINLARIMIZ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konser öncesi yaptığı konuşmada eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının arttığına dikkat çekerek, Ülkemizin gençleri, çocukları eğitimle buluşurken bundan en fazla faydalanan kızlarımız ve kadınlarımız oldu. 2000'li yıllarda ortaöğretimde kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 36'lardayken bugün yüzde 88'e ulaştı. İlk defa 2014 yılında kadınların yükseköğretimdeki okullaşma oranı erkekleri geçti. Son 19 yılda ihmal edilmeyen en fazla değer verilen kesim kızlarımız, kadınlarımız oldu dedi.

KADINLARIMIZIN EĞİTİMLE BULUŞMALARI GÜÇLENDİ

Bakan Özer, Bugün eğitim sisteminde 1.2 milyon öğretmen var. Son 19 yıl eğitimde erişimin tüm kademelerde arttığı, aynı zamanda eğitimin demokratikleştiği en önemli dönem oldu. Başörtüsü, kat sayı uygulamasının yol açmış olduğu eğitim sistemindeki problemler çözülürken, diğer taraftan da kız çocuklarımızın kadınlarımızın eğitimle buluşmaları güçlendi. Başörtüsünden dolayı yurt dışına giden gençlerimiz vardı bunlar çok kolay bir şekilde unutuldu. Artık Türkiye toplumunun tüm kesimleriyle barışık tüm vatandaşlarına eğitim hizmeti sunmaktan mutluluk duyan bir ülke diye konuştu.

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KADINI YAŞAT Kİ İNSAN YAŞASIN

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bakan Özer, Şeyh Edebali'nin devlet büyükleri için kullanmış olduğu bir söz var ve der ki; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, eğitimin merkezi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle küçük bir ekleme yapıyoruz 'kadını yaşat ki insan yaşasın ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONLARINA KADINLARLA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

Büyük Türkiye'nin temellerinin kadınlarla birlikte atıldığını hatırlatan Vali Ali Yerlikaya da konuşmasında, Aydınlık geleceğimiz de yine kadınlarla birlikte inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı'mızın 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına kadınlarla birlikte ulaşacağız. Kadınlar gücümüze güç katıyor. Kadınlar hayatın her yerindeler. İstanbul'da 163 bin öğretmenimizden 110 bini yani yüzde 68'i kadın öğretmenlerimiz. Hakimleri izin yüzde 46'sı kadınlardan oluşuyor. Üniversitelerimizdeki kadın akademisyen sayısı ise 2002'ye göre 3 kat artarak erkeklerin sayısını aştı. Bugün İstanbul'umuzdaki 962 mahallede 144 kadın muhtarımız görev yapıyor. Bin 400 belediye meclis üyemizden 258'i kadın. 39 ilçemizden belediye başkanlarımızdan sadece biri kadın, o da Şeyma Döğücü diyerek, Döğücü'nün ilçesi için gece gündüz çalıştığını vurguladı.

KADINA ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS İLKESİYLE MÜCADELE EDİYORUZ

Vali Yerlikaya, Kadınların toplumsal yaşantıda sıkıntıları maalesef var. Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planımız hassasiyetle uyguluyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz dedi.

TOPLUMUN TÜM DAMARLARINDA KADIN OLSUN İSTİYORUZ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise, Cumhurbaşkanı'mızdan aldığımız ilhamla biz de Sancaktepe'yi kadının izlerinin soluklandığı bir ilçe olarak ihya ve inşa etmeye çalışıyoruz. Siyasette, sanatta, sporda, turizmde kadın velhasıl kelam toplumun tüm damarlarında kadın olsun diyoruz. Sürekli kadın odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğer kadınlarımızın yüzü gülerse, çocuklarının da eşlerinin de yüzü güler dedi.