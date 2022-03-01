Bakan Özer: "Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak"

01.03.2022 17:10

Bakan Özer: "Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önceliklerimizden biri, bu dönem okul öncesi eğitime erişimi arttırmak.

Bakan Özer: "Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak"

DÜZCE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önceliklerimizden biri, bu dönem okul öncesi eğitime erişimi arttırmak. 3 yaştaki mevcut yüzde 14 olarak okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaştaki yüzde 78 okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan değerlendirme toplantısında, Düzce'deki eğitim yatırımlarının ve gelinen son noktanın görüşüldüğünü ifade eden Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Düzce'de 2022 yılında yıkım, yeni okul yapımı ve güçlendirme kapsamında yaklaşık 150 milyonluk yatırımımız vardı. Bugün 200 milyonluk ilave yatırımı Düzce'mize kazandırmış oluyoruz. Mevcut 150 milyonluk yatırımı 350 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Düzce'de güçlendirme kapsamında çok sayıda okul binamız var. Bundan kaynaklanan ikili eğitimler var. 2022 yılı itibariyle güçlendirmelerin tamamı tamamlanmış olacak ve ikili eğitim okullarının tamamı ortadan kalkmış olacak" dedi.

"Önceliğimiz, okul öncesi eğitim"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak önceliklerinin okul öncesi eğitime erişimi arttırmak olduğunu kaydeden Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Önceliklerimizden biri, bu dönem okul öncesi eğitime erişimi arttırmak. 3 yaştaki mevcut yüzde 14 olarak okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaştaki yüzde 78 okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmayı hedefliyoruz 2022 yılı sonu itibariyle. Dolayısıyla Türkiye'de 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane de yeni ana sınıfını hizmete alacağız. Bugün itibariyle 86 anaokulunu ve 7 bin 500 anasınıfını hizmete aldık. 5 yaştaki okullaşma oranını tüm Türkiye'de yüzde 78'den yüzde 90'a çıkartmış olduk. Bugün de Düzce'deki yatırımlarımızdaki ana odaklarımızdan bir tanesi okul öncesi eğitimdi. Düzce'mizde bu yatırımlara ilave olarak 18 tane anaokulu yatırımı yapılacak. Düzce'ye yeni 18 tane anaokulu yapacağız. 10 tanesini merkezde yapacağız, 1 tanesini Akçakoca'da, 2 tanesini Cumayeri'nde, 1 tanesini Çilimli'de, 1 tanesini Gölyaka'da, 1 tanesini Gümüşova'da, 1 tanesini Kaynaşlı'da, 1 tanesini ise Yığılca'da yapacağız. Bunlara ilave olarak, merkezde 24 derslikli yeni bir ilkokul yapacağız. Merkezde 24 derslikli anaokulu yapacağız. Yine Dikmenli'de 8 derslikli ilkokulu da yatırım programına dahil etmiş olacağız"

"Bilim sanat merkezlerine erişimi kolaylaştırmaya çalışıyoruz"

Bilim sanat merkezlerinde özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini keşfettiğine dikkat çeken Bakan Mahmut Özer, "Bilim sanat merkezlerimizin sayısını tüm Türkiye'de arttırmaya çalışıyoruz. Bilim sanat merkezlerine erişimi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ilçeden merkeze, ilçeler arası hareketliliğini minimuma düşürüp mümkün olduğu kadar öğrencilerin bulunduğu yerde bilim sanat merkezi açmaya özen gösteriyoruz. Düzce'mizde bir tane bilim sanat merkezimiz vardı. Bugün değerlendirme toplantısında 3 tane daha yeni bilim sanat merkezi açma kararı aldık. Birini Akçakoca'ya, 2 tanesini merkeze açacağız. Merkezdeki bilim sanat merkezi sayısı 3'e çıkmak olacak. Düzce genelinde toplam bilim sanat merkezi sayısı ise 4'e çıkmış olacak. Bu yatırımların kısa sürede hayata geçmesini ve Düzce'deki eğitim kalitesinin çok daha iyi noktalara gelmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Özer: Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak
Bakan Özer: Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak
Bakan Özer: Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Düzce, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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