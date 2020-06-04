Bakan Pakdemirli: "Bu yıl 2 bin 305 ton orkinos avlanabilecek" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Bu yıl 2 bin 305 ton orkinos avlanabilecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl Türkiye'de 2 bin 305 ton orkinos avlanabileceğini belirterek, "Orkinos avcılığından her yıl ülkemize 100 milyon dolar ihracat geliri sağlanmaktadır.

Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl Türkiye'de 2 bin 305 ton orkinos avlanabileceğini belirterek, "Orkinos avcılığından her yıl ülkemize 100 milyon dolar ihracat geliri sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, mavi yüzgeçli orkinos avcılığının Akdeniz'de 15 Mayıs itibarıyla başladığını ve 30 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Türk bayrağıyla Akdeniz'in uluslararası sularında orkinos avcılığı yapacak balıkçıların bu avı başarıyla gerçekleştirebilmeleri için Bakanlık olarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarının altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Avlanacak balıkçılarımızın kazasız belasız ve bereketli bir avcılık geçirmelerini temenni ediyorum. Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ve kota miktarının merkezi İspanya'da bulunan uluslararası bir bölgesel balıkçılık yönetim örgütü olan Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirleniyor. Bin ton olan kota yükseltildi. Bu yıl ülkemizce 2 bin 305 ton orkinosun avlanabilecek. Bu kota limitleri içinde orkinoslar, Bakanlığımız tarafından belirlenen şartları yerine getirerek avlanma hakkına sahip 27 balıkçı gemisi tarafından avlanacak."

2 bin kişiye istihdam sağlanıyor

Pakdemirli, yakalanan orkinosların kafeslerle taşınarak çiftliklere ulaştırılması için 50 balıkçı gemisinin de avcılık faaliyetinde yer alacağını bildirerek, bu faaliyetler sırasında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.

Avcılığı yapılan mavi yüzgeçli orkinos balıklarının hemen hemen tamamının başta Japonya olmak üzere ABD ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildiğinin altını çizen Pakdemirli, "Orkinos avcılığından her yıl ülkemize 100 milyon dolar ihracat geliri sağlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Bekir Pakdemirli, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'Bu yıl 2 bin 305 ton orkinos avlanabilecek' - Son Dakika Ekonomi

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