Bakan Pakdemirli, Isparta'da sektör temsilcileriyle buluştu: (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buğday ithalatıyla ilgili spekülasyon yapıldığını belirterek, "Türkiye 20 milyon ton buğday üretir, 19 milyonunu tüketir. Kendi kendine yeten bir ülke ama bunun dışında un ve makarna fabrikalarının boş kalmaması için zaman zaman ihtiyaç varsa ithalat yapılabilir. Bu fabrikalar boş mu kalsın?" dedi.

Pakdemirli, Isparta Ticaret Odası'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin birim anlamında tarımsal gayri safi milli hasılada Avrupa'da bu yıl birinci olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin 2002'den beri tarımsal gayri safi yurtiçi hasılasının 37 milyar liradan 275 milyar liraya çıktığına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 216 milyar lira olan tarımsal hasılamız bu yıl 275 milyar lira. AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal desteklerimiz 12 misli arttı. 2020 bütçemizin de yarısından fazlasını tarımsal desteklere ayırdık. Toplamda 45 kat hayvancılık desteklerimiz arttı. Bugüne kadar 33 milyar lira hayvancılık desteği verdik. Büyükbaş hayvan sayımız yüzde 80, küçükbaş hayvan sayımız ise yüzde 53 arttı. Bugün Türkiye, Avrupa'da 66,6 milyon ile küçükbaş hayvan varlığında birinci, büyükbaş hayvan sayısında ise ikinci sırada."

"Türkiye buğday unu ihracatında birinci"

Pakdemirli, makarna ihraç eden Türkiye'nin buğday unu ihracatında ise dünya ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını kaydetti.

Buna rağmen buğday ithalatıyla ilgili spekülasyonlar yapıldığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Herkesin diline pelesenk olan o; 'Hollanda'nın 17 milyar dolar tarımsal gayri safi milli hasılası var. Bizim üçte birimiz ama 5-6 misli ticaretini, ihracatını, ithalatını yapar.' Türkiye 20 milyon ton buğday üretir, 19 milyonunu tüketir. Kendi kendine yeten bir ülke ama bunun dışında un ve makarna fabrikalarının boş kalmaması için zaman zaman ihtiyaç varsa ithalat yapılabilir. Bu fabrikalar boş mu kalsın?"

"Orman yangınına 12 dakikada müdahale"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikalardan 12 dakikaya indirdiklerini söyledi. Pakdemirli, bu süreyi 2023'ten önce 10 dakikanın altına çekmeyi hedeflediklerini de bildirdi.

AK Parti döneminde barajların, hidroelektrik santrallerinin, göletlerin ve içme suyu tesislerinin kat be kat arttığına işaret eden Pakdemirli, "2 milyon hektarı daha sulamaya açmamız gerekiyor. Bunu ne yapıp edip bitirmeliyiz. Çünkü bu gıdamızın ve tarımımızın olmazsa olmazı." diye konuştu.

"Tohumun yüzde 96'sı yerli"

Tohumun da yine spekülasyon yapılan konulardan bir başkası olduğunu hatırlatan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Tarladaki tohum yerlilik oranımız yüzde 96. AK Parti döneminde tohum üretimimiz 8 misli artmış durumda. 900 tohum firmasının 860'ı yüzde 100 yerli, aşağı yukarı kalan 40'ının da yarısı yerli-yabancı diğer yarısı da yabancıdır. Yerli tohum anlamında Türkiye çok büyük merhale kat etti. Milli savunma sanayisi kadar bu işi önemsiyorum. Yerli sebze ile ilgili eksikliklerimiz vardı, sebze tohumlarımızla ilgili de TUBİTAK'la bir projemiz var. Elektrikli traktör prototipi de geliştirdik. 45 dakikalık şarjla 7 saatten fazla çalışabiliyor. Performansı normal motorlu traktörlerin çok daha üzerinde. Orta boy traktörlerle kabaca aynı fiyat veya yüzde 10-20 daha pahalı olacak. Ancak 250 liralık mazot harcayan 20 liralık şarjla işini halledecek. Bunun Türkiye'deki üretime çok büyük katkısı olacağına inanıyorum."

Toplantıya TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de katıldı.

(Bitti)