Bakan Pekcan: İç piyasanın canlanması memnuniyet verici - Son Dakika

Bakan Pekcan: İç piyasanın canlanması memnuniyet verici

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanayi üretimi endeksinde yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da 1'inci sırada yer aldık.

Bakan Pekcan: İç piyasanın canlanması memnuniyet verici, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanayi üretimi endeksinde yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da 1'inci sırada yer aldık. Zaten ilk çeyrekte, büyümede G20 ülkeleri arasında yüzde 4,5 büyüme ile birinci sıraya gelmiştik. Bu veriler ve iç piyasanın canlanması memnuniyet verici" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında İstişare Kurulu'nun 16'ncı toplantısı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TMB Başkanı Mithat Yenigün katıldı. Pekcan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde Nisan'da 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatın, mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolara, haziran ayında 13 milyar 462 milyon dolara ve Temmuz'da da 15 milyar 11 milyon dolara yükseldiğini belirterek, bu değer ile en yüksek ikinci temmuz ayı ihracat değerinin gerçekleştiğini söyledi. Haziran ayında yüzde 82,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,5'e altın hariç olarak karşılama oranının ise yüzde 94'e ulaştığına işaret eden Pekcan, bundan sonraki dönemde de ihracat artışının devamını beklediklerini söyledi.  İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, sanayi üretim endeksi, reel kesim güven endeksi gibi ekonomik göstergelerin pozitif yönde gittiğini belirten Pekcan, "Sanayi üretimi endeksinde yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da 1'inci sırada yer aldık. Zaten ilk çeyrekte büyümede G20 ülkeleri arasında yüzde 4,5 büyüme ile birinci sıraya gelmiştik. Bu veriler ve iç piyasanın canlanması memnuniyet verici" dedi. Esnafa ve küçük işletmelere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığınca önemli destekler verildiğini hatırlatan Pekcan, Türk Eximbank'ın da Türkiye'den mal ve hizmet ihracatı ile ilgili kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kapasite artırılması yönünde çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Pandemi sürecinde e-ticaret ve e-ihracat hacminin arttığına dikkati çeken Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre, 2019 yılı itibarıyla e-ticaret hacminin 136 milyar TL olarak gerçekleştiğini, 2020 yılı 6 aylık e-ticaret verilerini de  en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

'SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİMİZ ÇOK TALEP GÖRÜYOR'Pandemi sürecinde işletmeleri, e-ticarete yöneltmek için Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademisi gibi eğitim portallarını devreye aldıklarını anlatan Pekcan, bunun dışında e-ticaret eğitimlerini devreye aldıklarını söyledi. Pekcan, daha çok esnafı, KOBİ'leri, kadın ve genç girişimcileri ve girişimcileri e-ticaret alanına yönlendirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, buna yönelik de eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Bakanlığın sanal ticaret heyetleri, fuar çalışmaları hakkında da bilgi veren Pekcan, "Sektörel ticaret heyetlerimiz çok talep görüyor ve artık çok sayıda ülkeyle buna devam ediyoruz. 10-21 Ağustos'ta Meksika-Kolombiya Genel Sanal Ticaret Heyeti gerçekleşiyor, daha sonra da Almanya ile Genel Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştireceğiz" diye konuştu.'TİCARİ DİPLOMASİ FAALİYETLERİMİZİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ'Bakanlık olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, ihracatçıların da bu konuda çok istekli olduğunu belirten Pekcan, "Bakanlığımızın çok önemli projelerinden biri olan Kolay İhracat Platformu'nun birinci fazı tamamlanarak kullanıma hazır hale geldi.  İhracatı tabana yaymayı amaçlayan söz konusu sistemin en kısa sürede tanıtımını yaparak, devreye alacağız" ifadesini kullandı. Pekcan, sistemle ihracat yapmak isteyenlerin, ihraç etmek isteği ürüne ilişkin bilgilerden, ülke bilgilerine o ülkedeki pazar verilerinden, ihracatı yapılacak ürünü doğrudan etkileyen mevzuata; uluslararası anlaşmalardan doğan haklardan, ülkelerdeki vergi, kota gibi bilgilere akıllı ihracat robotu vasıtasıyla çok rahat ulaşabileceğini söyledi. Ticari diplomasi faaliyetlerine de değinen Pekcan, "2020 Ocak-Ağustos döneminde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile AB Ticaret Komiseri Phil Hogan'ın da aralarında bulunduğu 35 muhatabımızla ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ele aldığımız görüşmeler yaptık. Pandemi döneminde görüşmelerimizi daha çok videokonferans ve telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Bu dönemde ikili ilişkilerimizi ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde yürütüyoruz" dedi.'TÜRKİYE-LİBYA İŞBİRLİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR ANLAŞMA'

Libya ile de uzun görüşmelerden sonra Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen ve 2011 yılında yaşanan olaylardan sonra yarım kalan müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesine yönelik yol haritasına yönelik mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlatan Pekcan, imzalanan bu anlaşmanın Türk firmaları ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğinde olduğunu söyledi. Pekcan, "Bu hem firmalarımızın alacaklarından, avans ödemelerine; teminat mektuplarından, makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlara; fiyat artışlarından, projelerin devam edip etmemesine ve devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuları ele alan, ayrıca har iki tarafın kendini güvende hissedeceği, Türkiye-Libya iş birliğinin önünü açacak bir anlaşma. Bu süreçte Türkiye Müteahhitler Birliği ve DEİK başta olmak üzere tüm STK'lara hem sabırları hem de katkıları için teşekkür ediyorum. Tam bir özel sektör kamu iş birliği sergiledik" diye konuştu. Öte yandan, katılımcı STK başkanları da toplantıda özetle normalleşme sürecinde, Türkiye ekonomisinin gösterdiği performansa değinirken, ileriki dönemde başta dijitalleşme çalışmaları olmak üzere gündemlerinde olan ticari etkinlikler konusunda bilgi paylaştı.


Ruhsar Pekcan, İhracat, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: İç piyasanın canlanması memnuniyet verici - Son Dakika Ekonomi
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