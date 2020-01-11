Bakan Selçuk'un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıt - Son Dakika

Bakan Selçuk'un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıt

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Konusunda Kilis'in geleceğinin nasıl planlanacağı mevcut imkansızlıların nasıl imkana çevrileceği fikir alış verişinde bulunacaklarını söyledi.

Bakan Selçuk'un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıt, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Konusunda Kilis'in geleceğinin nasıl planlanacağı mevcut imkansızlıların nasıl imkana çevrileceği fikir alış verişinde bulunacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geceyi geçirdiği otelden yürüyerek Kilis Valiliğine geldi. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Selçuk,yaptığı açıklamada, " Türkiye'de bir çok ili ziyaret ediyoruz. Ama Kilis'in kendisine özgü imkanları, kendisine gözü problemleri var. Bunları yerinde görmek, bir değerlendirme yapmak, ve özellikle, eğitim konusunda Kilis'in geleceğinin nasıl planlanacağı, ne tür hazırlık yapılacağı, yatırımlar yapılacağı, mevcut imkansızlıların nasıl imkana çevrileceği konusunda fikir alış verişinde bulunacağız. Bunun neticesinde dönüşümüzde bu fikir alış verilerimizin hayata geçmesi içinde bazı tedbirler alacağız. Şimdiden neyi nasıl yapacağımız konusunda bazı ön görüşmeler yapmaya başladık. İnşallah buradaki ekonominin eğitimle bütünleşmesi, sosyal hayatın, kültürel hayatın, eğitime katkısının ortayı çıkarılması içinde bazı tedbirler almayı planlıyoruz" dedi.

"2020 YILINDA ÖĞRETMEN ALIMLARI"

Gazetecilerin 2020 yılında ne kadar öğretmen alımı yapılacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Bugünümüzün konusu değil, inşallah başka bir zaman değerlendiririz" dedi.

Vali Recep Soytürk ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Milletvekilleri ile belediye başkanı ile Ankara'da ziyaret ettiklerini ifade ederek, "İlimizdeki eğitimle ilgili sorunları, arz etmiştik. Sağ olsunlar Bakan bey bize sizin buruya gelmenize gerek yok, biz gelmeliydik. Biz Kilis'in eğitim sorunlarını biliyoruz. Bizzat gelip yerinde görmek istiyoruz demişlerdi. Çok kısa bir süre içerisinde buraya gelmeleri bütün günü bizimle geçirmiş olması Kilis'in çok önemlidir. Ben teşriflerinden ve Kilis'e müjdelerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

Bakan Selçuk'a, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile daire amir ve müdürleri eşlik etti.

(İHA)

Ziya Selçuk, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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