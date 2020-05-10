Bakan Soylu: "Bu işi bitirelim" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Bu işi bitirelim"

14 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 486'ya kadar düştüğünü belirterek, "Geçen yıl ve ondan önceki sene elde ettiğiniz başarıyı katbekat bu yıl ortaya koyarak bu işi bitirelim. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum" dedi.

Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 486'ya kadar düştüğünü belirterek, "Geçen yıl ve ondan önceki sene elde ettiğiniz başarıyı katbekat bu yıl ortaya koyarak bu işi bitirelim. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'tan karayoluyla Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığına geçti. Burada Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis ve Tatvan belediye başkanları tarafından karşılanan Bakan Soylu, tören mangasını selamladıktan sonra spor salonunda askerlere yönelik bir konuşma yaptı.


Bakan Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 486'ya kadar düştüğünü belirterek, "Geçen hafta iki arkadaşınızı kahraman bir operasyonda kaybettik. Onları ahrete, cennete uğurladık. Allah sizleri bizleri onlarla cennette kavuştursun inşallah. Terörle mücadelemiz aynı azim ve aynı kararlılıkla devam edecektir. O günden beri aklım sizdedir ve sizinle beraber olmak, Allah nasip etse keşke sizinle operasyona çıkmak, sizinle beraber o arkadaşlarımın kanını yerde bırakmamak, inanıyorum ki bu Sehi Ormanlarında arkadaşlarımızın şehit düştüğü yerleri de onlara dar edeceksiniz. Siz bu memleketin gördüğü ve memleketin gerçekliğiyle beraber yaşadığı en büyük kahramanlarsınız. Herkes kendinden korkar ve çekinirken siz dağlarda tepelerde terörü korkutarak bu ülkenin beraberliğine, birliğine, kardeşliğine, ay yıldızlı bayrağımıza ve sancağımıza kastetmeye çalışanlara gerekli cevabı cesaretinizle, gücünüzle, kararlılığınızla, aklınızla, aldığınız eğitiminizle vermeye çalıştınız ve çalışmaya devam ediyorsunuz. Çoğu bitti azı kaldı, yurt içindeki terörist sayısı 486'ya kadar düştü ve Allah nasip ederse bu yıl stratejisini yeniden planladığımız, yeniden ortaya koyduğumuz ve adım adım takip ettiğimiz operasyon zincirimizle terör örgütüne 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu hep beraber göstereceğiz. Hem Sehi Ormanlarını hem Hırsız Çeşmesi dahil olmak üzere Ölek'in olduğu yerlerin tamamını dar edeceksiniz" dedi.


Terörle mücadele eden Jandarma Özel Harekat mensuplarına hitap eden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Sizin yeteneğiniz, bilginiz, cesaretiniz, kararlılığınız, eğitiminiz bunların üzerinden çok rahat gider. Vurup indireceksiniz. Bizim sizden beklediğimiz odur. Onun için Allah yardımcımız olsun. Başımız sağ olsun. Bu mücadelede şehidimiz olacak, yaralımız, gazimiz olacak. Bu bizim şerefimizdir. Bunu aklınızdan çıkarmayalım. Attığımız her adımda şehadet bizim kaderimizdir diye bizatihi ben bakarım. Eğer böyle bakmazsak, eğer içimizde bu olmazsa, eğer gönlümüzde ve zihnimizde Allah'ın bu şerefiyle buluşmak olmazsa biz bu işi yönetemeyiz, yürütemeyiz. Bu hafta salı, çarşamba, perşembe günü üst üste Tunceli, Ağrı ve Adıyaman'da 9 teröristi arkadaşlarımız birebir mücadele ile cehennemin dibine kadar gönderdi. Onun için siz bu memleketin bu konuda en iyi yetişmiş evlatlarısınız. Bunu bütün kalbimle söylüyorum, Cenab-ı Allah nasip etse sizinle operasyonda olsam, sizin o gücünüzden güç, cesaretinizden cesaret, ortaya koyduğunuz akıldan akıl alabilsem. Onun için geçmiş dönemlere oranla çok farklı bir noktadayız. Şimdi indirici yumruğumuza ihtiyacımız var hep birlikte. Kimin ihtiyacı var. Gelecek nesillerimizin ihtiyacı var. Huzur içerisinde endişesiz bir Türkiye'de rahat bir şekilde yaşayabilmek için. Kimin ihtiyacı var. Bugün ailelerimizin annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin ihtiyacı var."


Bakan Soylu, korona virüsten sonra terörün tamamen yok edildiğini, dünyada dengelerin değiştiğini belirterek, "Bu korona musibetinden sonra anlıyoruz ki dünyada dengeler değişecek. Korona musibetinden sonra terörün tamamen yok edildiği, bitirildiği bir Türkiye ile hep beraber gelecek nesillere de bugünün Türkiye'sine de fırsatı elinde bir ülke bırakalım. Bu bizim elimizde, bunu hep beraber sağlayabiliriz ve gerçekleştirebiliriz. Zaten ödleri patlıyor, kaçmaktan yoruldular. Bu yıl sıkıştırıp daha fazla, geçen yıl ve ondan önceki sene elde ettiğiniz başarıyı katbekat bu yıl ortaya koyarak bu işi bitirelim. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Bir ölür bin diriliriz. Bu memlekette bize kalan emanet de budur. Allah sizden razı olsun. JÖH'lerimiz, komandolarımız, kahramanlarımız, size milletimizin duaları var, 24 saat, 5 vakit namazlarda. Anneler, ablalar, kardeşler, ağabeyler, babalar, dedeler, amcalar hepsi sizlere dua ediyor. Allah ayağınızı taştan sakınsın diye. Allah sizi bütün musibetlere karşı muhafaza etsin diye, Allah sizin kararlarınızı isabetli oluştursun diye duaları var. Bizim dualarımız da sizle. Olanları size söylemek, sizlerle olmak, cesaretinizi cesaretimizle bütünleştirmek için buraya geldim. Ramazanınız mübarek olsun, yaklaşan bayramımız milletimize ve tüm İslam alemine de umut olsun inşallah. Umutlar ülkesi Türkiye'yi inşallah bu bayramdan sonra hep birlikte kucaklayabilme fırsatı bizim olsun. Tekrar her birinize ayrı ayrı kuvvet, basiret diliyorum. Allah'tan her birinize zırh diliyorum. Hepinizi tebrik ve takdir diliyorum. Dualarımın kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Başta annelerimizin ve eşlerinizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Nice Anneler Günü'ne huzur ve afiyetle ulaşmalarını temenni ediyorum ve dua ediyorum. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.


Bakan Soylu, daha sonra JÖH Tabur Komutanlığı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından brifing aldı. Bakan Soylu, ardından Çeltikli bölgesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Murat Aydın'ı Tatvan'daki evinde ziyaret etti. Bakan Soylu, Tatvan'da 102 yaşındaki Dilşah Ürün'ün evine giderek Anneler Günü'nü kutladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere Muş'a geçti. - BİTLİS

Süleyman Soylu, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 03:20 Kaynak: İHA


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