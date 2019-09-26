Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi ile yol haritamızı çıkardık, stratejimizi oluşturduk, eylem planlarını belirledik. Bunları ilgili tüm taraflarla paylaşacağız, sonunda da icraata geçeceğiz." dedi.

Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Swiss Otel'de gerçekleştirilen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanış toplantısına katıldı.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin herkesi ilgilendiren yönlerinin bulunduğunu söyledi. Proje kapsamında yol haritasının çıkarıldığını, stratejilerin oluşturulduğunu ve eylem planlarının belirlendiğini belirten Turhan, "Bunları ilgili tüm taraflarla paylaşacağız, sonunda da icraata geçeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye ilişkin çabasına dikkati çeken Turhan, "Cumhurbaşkanımız engelli vatandaşlarımızın haklarının sağlanması için büyük çaba sarf etti, hatta yerel yönetimlerde bir ilki ortaya koydu. Türkiye'de ilk defa bir belediye bünyesinde engelliler koordinasyon merkezi, 1994'te Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı görevine geldiği yıl kuruldu." ifadelerini kullandı.

Turhan, engelli vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanmaları konusunda yapılacak işler olduğunu vurgulayarak, yol haritasıyla bunları hayata geçireceklerini söyledi.

Ulaşım imkanlarından herkesin yararlanma hakkının bulunduğuna işaret eden Turhan, "Bu tespiti yapmak yetmiyor, icaplarını yerine getirmek, toplumda bu konuda bilinç oluşturmak da gerekiyor. Bu amaçla bu projeyi geliştirdik ve harekete geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

"Her kesimden yoğun ilgi gösterildi"

Turhan, proje boyunca yaptıklarını duyurmak ve ülke genelinde farkındalığı artırmak amacıyla Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Erzurum ve İstanbul'da "Harekete Geçme Çalıştayları" düzenlediklerini anımsatarak, "Bu çalışmalara toplumun her kesiminden yoğun ilgi gösterildi. Gördük ki hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımızın seyahat ederken karşılaştığı zorluklar ortak bilinç oluşturularak, birlikte hareket edilerek çözülebilir." dedi.

Köprüleri, otoyolları, tünelleri, havalimanlarını, demir yollarını, limanları, metroları gönül kazanmak bilinciyle yaptıklarını ifade eden Turhan, engelli olsun olmasın yürek taşıyan herkesi projelerinin hedefine koyduklarını dile getirdi.

Projenin başlamasının üzerinden iki yılı aşkın süre geçtiğini hatırlatan Turhan, şöyle konuştu:

"Bu sürede sahanın fotoğrafını çektik, hassasiyetleri tespit ettik, farkındalığı artırdık. Asıl iş bundan sonra. 'Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası başkalarının işi' diyecek halimiz yok. Özellikle yerel yönetimler ve yerel organizasyonlarla iş birliğiyle ülkemizi erişilebilir ulaşım hizmetleriyle doldurup taşırmamız gerekiyor. Kapsamlı yerel eylemler oluşturulmalı. Akademide erişilebilirlik müfredatına yer açılmalı. Ulaşım modlarına özel planlamaların geliştirilmesi sağlanmalı. Bilgilendirme çalışmaları yaygınlaştırılmalı. Erişilebilirlik alanında ülkemize özel bir veri tabanı oluşturulmalı. Tüm hizmetleri, uygulamaları, çalışmaları, kullanım durumu gibi işleyişe ilişkin konuları izlenebilir hale getirmek gerekiyor."

Bakan Turhan, bunları yaptıktan sonra Türkiye'de erişilebilir ulaşım hizmetleri konularında önemli mesafeler kat edileceğini belirterek, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu'na büyük sorumluluk düştüğü söyledi.

Bir işe başlamaktan daha önemlisinin o işi amacına ulaştırmak olduğuna işaret eden Turhan, şunları kaydetti:

"Herkese sorumluluk düşmekte. Projenin devamlılığında emek vermek, inanarak işe dört elle sarılmak, empati yapmak önemli. Proje, yüzlerce arkadaşımızın katkılarıyla bu aşamaya geldi. Katılım ve katkılarıyla projeye destek veren bazı arkadaşlarımızın adını da özellikle anmam gerektiğini biliyorum. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, dünya serbest dalış rekortmenimiz Ufuk Koçak, okçuluk dünya şampiyonumuz Bahattin Hekimoğlu, Türkiye karate şampiyonumuz Volkan Kardeşler, Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği okul birincimiz Şeyda Melis Türkkahraman kardeşlerimiz milyonların gurur kaynağı oldu. Ayrıca, projemizin başından bu yana birçok ulaşım modunu deneyimleyerek, değerli katkılar sunan Hüseyin Burak Akkurt ve Hasan Buğra Akkurt kardeşlere de teşekkür ederim."

"Ulaştırmada erişilebilirlikte Türkiye ileri seviyede"

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez-Hidalgo da ulaştırma hizmetlerinin tasarımında ve planlanmasında erişilebilirliğin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ve AB'nin Birleşmiş Milletlerin Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olduğunu anımsatan Gutierrez-Hidalgo, AB'nin Avrupa Engellilik Stratejisi'nde ulaştırma hizmetlerinde erişilebilirliğin önemli bir prensip olarak görüldüğünü dile getirdi.

Gutierrez-Hidalgo, bu konuda farkındalığın artırılmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce insan haklarından ve sosyal içermeden bahsediyoruz. Dünyada yaklaşık 1,5 milyar, Avrupa'da 80 milyon ve Türkiye'de 9 milyon engelli birey bulunuyor. Ulaştırmada erişilebilirlik konusunda Türkiye'de ileri bir seviyedeyiz ama asıl önemli nokta kapsayıcı ve herkesin faydasına tasarımlar olması. Uyumlu tasarımlarla yalnızca engelli bireylere değil, tüm topluma fayda sağlamış oluruz. Erişilebilirliğin olmaması üretkenlikte ve ülkenin büyümesinde de eksikliğe yol açar. Çünkü sosyal sermayenin hayata katılımı daha iyi ulaştırma hizmetleriyle artabilir."

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Kilit Uzmanı Fernando Alonso da projeye ilişkin sunum yaptı.

Toplantıda yapılan tüm konuşmalar işaret dili tercümanı aracılığıyla katılımcılara aktarıldı.