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Bakan Varank, kepçe operatörlüğü yaparak Kırıkhan OSB'nin altyapı çalışmalarını başlattı - Son Dakika

Bakan Varank, kepçe operatörlüğü yaparak Kırıkhan OSB'nin altyapı çalışmalarını başlattı

26.06.2021 10:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulacak Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmaları için ilk kepçeyi vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulacak Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmaları için ilk kepçeyi vurdu.

Varank, Kırıkhan OSB için tahsis edilen alanda incelemede bulundu. Bölgeye getirilen kepçeye binerek operatörlük yapan Varank, altyapı çalışmalarını da başlattı.

Daha sonra burada açıklamada bulunan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman Hatay'ın ihtiyaçları ve talepleriyle ilgili Vali Rahmi Doğan, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla irtibat halinde olduklarını söyledi.

Varank, Kırıkhan OSB'nin 860 dönümlük bir alan olduğu bilgisini vererek şöyle devam etti:

"İnşallah burada 51-52 sanayi parseli çıkacak. Burada valimizle belediye başkanımız, ilk çalışmaları kendi imkanlarıyla başlattı. Biraz önce biz de onlara hem destek olmak hem moral vermek için çalışmalarda iş makinelerini de kullanmış olduk. Tabii Hatay, kültürüyle, turizmiyle, tarımıyla çok önemli şehir ama bunun yanında sanayide de çok hızlı ilerleyen bir şehir. Açılışını yaptığımız Mobilyacılar Sanayi İhtisas Sanayi Sitesi bölgeye bir canlılık getirecek. Farklı ilçelerimizden farklı OSB talepleri var. Hepsini biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değerlendiriyoruz, elimizden gelen bütün desteği kendilerine veriyoruz. Kırıkhan'ın da bu OSB'nin bu bölgeye büyük bir şevk getireceğinin, yatırımları tetikleyeceğinin farkındayız. İnşallah Kırıkhan OSB, belediyemizin faaliyetleriyle, iş makineleriyle, kendi gayretleriyle başlamış oldu ama biz de Bakanlık olarak gerekli destekleri vererek bir an önce bu organize sanayi bölgesinin altyapısının hazır hale getirilmesini sağlayacağız ve buraları sanayicilerimize tahsis edeceğiz."

Üretim ve istihdamın önemine işaret eden Varank, "Hatay'da biz üretimle, istihdamla gündeme gelmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde sanayi sektöründe çok daha başarılı bir Hatay'ı görebileceğiz. Burada tabii OSB'nin öncelikle altyapısının tamamlanması gerekiyor. Belediye başkanımızın bizden 5 milyon liraya kadar bir talebi oldu, geri kalan bütün ihtiyaçları 'biz tamamlayacağız' dedi. İnşallah biz kendisine 5 milyon liralık bir kaynağı Bakanlığımız imkanlarından ayarlayacağız ve onun üstüne belediyemiz bütün bölgenin altyapısını kendisi tamamlayıp sanayicilerimize teslim edecek." dedi.

Deneme üretimlerinin yapıldığı Türkiye'nin tek toz klor üretim tesisini inceledi

Kırıkhan OSB'deki incelemelerinin ardından bölgenin en büyük temizlik malzemeleri üretim tesisi Koruma Temizlik AŞ'yi ziyaret eden Varank, burada yetkililerden bilgi aldı.

Varank, gazetecilere, Hatay'ın doğasıyla, turizmiyle ve tarımıyla çok güçlü şehirlerden olduğunu, sanayide de önemli yatırımlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ziyaret ettikleri tesisin ise Türkiye'deki tek toz klor üretim tesisi olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Koruma Temizlik firmamızın burada çok önemli yatırımları var, hidroklorik asit, klor gibi özellikle temizlik ürünlerinin ham maddelerini bu tesisimiz üretiyor. İçinde bulunduğumuz bu tesiste, yeni tamamlanan, Türkiye'deki tek toz klor üretim tesisi şu anda deneme üretimleri yapılıyor. İnşallah bu tesiste 1 ay sonra, 20 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz, üretime geçecek. Üretime geçtiğinde de Türkiye'nin bütün toz klor ihtiyacını artık bu tesisimiz görüyor olacak. Önemli bir cari açığın engellenmesine de katkı sağlamış olacak. Tabii kimya sektörü çok önemli bir sektör. Temizlik firmamız Türkiye'nin her tarafında yatırımları olan ve Türkiye'nin tek Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin olduğu GEBKİM'in de yönetim kurulu başkanı bu firmanın sahibi. Kendileriyle biliyorsunuz son dönemde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin ülkemize yapacağı petrokimya yatırımlarıyla ilgili görüşmelerimiz oldu. Tabii biz Türkiye'nin her tarafında tek gündem maddesi olmasını istiyoruz. Bu da yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. İşte bunun gibi tesisler, bunun gibi müteşebbislerimizin başardığı yatırımlar da işte Türkiye'de tek duymak istediğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat gündeminin en önemli destekleyicileri."

Varank, Hatay'ı Türkiye sanayisinde ve ekonomisinde çok daha iyi yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Bakan Varank'a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve diğer yetkililer eşlik etti.

Bakan Varank, kepçe operatörlüğü yaparak Kırıkhan OSB'nin altyapı çalışmalarını başlattı
Bakan Varank, kepçe operatörlüğü yaparak Kırıkhan OSB'nin altyapı çalışmalarını başlattı
Bakan Varank, kepçe operatörlüğü yaparak Kırıkhan OSB'nin altyapı çalışmalarını başlattı
Bakan Varank, kepçe operatörlüğü yaparak Kırıkhan OSB'nin altyapı çalışmalarını başlattı

Kırıkhan, Türkiye, Hatay, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, kepçe operatörlüğü yaparak Kırıkhan OSB'nin altyapı çalışmalarını başlattı - Son Dakika


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