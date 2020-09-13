Bakan Varank Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı üreten fabrikayı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı üreten fabrikayı ziyaret etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi olan Favicovir'in tüm Türkiye'de hastalara verildiğini belirterek, "İlaç endüstrisinin savunma sanayisi kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

Bakan Varank Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı üreten fabrikayı ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi olan Favicovir'in tüm Türkiye'de hastalara verildiğini belirterek, "İlaç endüstrisinin savunma sanayisi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu endüstriyi stratejik olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Kovid 19'a karşı kısa bir sürede yerli imkanlarla sıfırdan sentezlenen ve tedavide kullanılmaya başlanan ilacın üretildiği Atabay Kimya'nın Gebze'deki fabrikasını ziyaret etti.

Varank'a ziyaretinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Atabay Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Atabay Taşkent ile Fabrika Direktörü Şahin Gürsel eşlik etti.

"Şu anda ilaç tüm Türkiye'de hastalarımıza veriliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir etken maddeli ilacın üretilmesiyle kamuoyunun gündemine gelen Atabay İlaç'ın Favicovir ismiyle bunu ruhsatlandırdığını ifade etti.

Kovid-19 tedavisinde dünyada uygulanan birkaç yöntem olduğuna değinen Varank, şunları kaydetti:

"Favipiravir etken maddesi de bu hastalığın tedavisinde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Biz bu ilacı Japonya ve Çin'den ithal ediyorduk. Kovid-19 Türkiye Platformu'nda aşı geliştirme çalışmaları yapılırken bu ilacın Türkiye'de sıfırdan sentezlenmesi yani etken maddesinin ithalatına ihtiyaç duymadan sentezlenmesi gündeme gelmişti. Mustafa Güzel Hocamız, Zeynep Hanım ile bu ilacı sıfırdan sentezleyerek üretebileceklerini söylediler. Bilim insanlarımızın büyük gayretiyle bu ilaç sıfırdan sentezlendi. İlaç haline getirildi, Sağlık Bakanlığımız ruhsatlandırdı. Şu anda bu ilaç tüm Türkiye'de hastalarımıza veriliyor."

Yeni projeler yolda

Varank, ziyaret sırasında TÜBİTAK tarafından başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programından (STAR) faydalanan öğrencilerle de karşılaştığını aktararak, "Atabay İlaç'ın Mustafa Hoca ile çalıştığı farklı projeler var. Sıfırdan sentezlemek istedikleri başka projeler var. Hepsinin takibini Kovid-19 Türkiye Platformu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yapıyoruz." dedi.

İlaç sektörünün küresel düzeydeki önemine işaret eden Varank, "Bu tesiste biyoteknolojik ilaçlar da üretiliyor. Atabay İlaç, ilaç ham maddesi konusunda uzun yıllardır faaliyette olan bir firmamız. İlaç endüstrisinin savunma sanayisi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu endüstriyi stratejik olarak destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (TÜBİTAK MAM) Atabay İlaç ile birkaç projeyi aynı anda yürüttüğünü, biyoteknolojik ve bitkisel temelli ilaç projelerinin bunlar arasında yer aldığını kaydetti.

Atabay İlaç'ın dünyada en kaliteli parasetamol üreticilerinden olduğuna dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Ürettikleri kapasitenin yüzde 70-80'ini ihraç ediyorlar. Ham madde ile ilaç endüstrisinde söz sahibi olmak, yurt dışına bağımlı olmamak da önemli. Atabay İlaç, bu konularda oldukça kabiliyetli. Birçok ilacın ham maddesini kendisi üretebiliyor, parasetamolde de dünyada söz sahibi firmalardan bir tanesi."

Favipiravir ham maddesinin çalışmasına 2014'te başlandı

Atabay İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Atabay Taşkent de desteği nedeniyle Bakan Varank'a teşekkür ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Favipiravir ham maddesinin çalışmasına aslında 2014'te başladık. TÜBİTAK desteği, Mustafa Hocamız ile iş birliği içinde ilacı en hızlı ve en kaliteli şekilde sentezledik ve piyasaya sunduk. Ruhsatlandırma aşamasını başarıyla tamamladık. Şimdiye kadar 250 bini aşkın kutuyu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Devletimiz, Halk Sağlığı ve hastaneler üzerinden ilacı halkımıza sunuyor."

Atabay Kimya Fabrika Direktörü Şahin Gürsel de 1970 yılından bu yana ilaç ham maddesi sentezlediklerini belirtti.

Parasetamolun lider bir ham madde olduğunu belirten Gürsel, "Senede 4 bin ton ham madde üreterek bütün dünyaya ihraç ediyoruz. Şu anda da antiviral oseltamivir ve Favipiravir üretiyoruz. Bakanımızın bizi ziyaretinden çok memnun olduk. Bu, bizim motivasyonumuzu arttıracak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid 19'un tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın sıfırdan yerli sentezi Favicovir, haziran ayında üretime hazır hale geldi.

Favipiravir, Türkiye, Bakan, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı üreten fabrikayı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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