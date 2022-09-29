BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

TİCARET Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Türkiye'nin Anadolu'da devlet olduğu günden bugüne kadar en güçlü dönemini yaşadığını ve küresel bir güç olduğunu söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti Silopi İlçe Teşkilatı, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programına katılmak için ilçeye geldi. Partililerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Çiftci, çok önemli süreçlerden, dönemlerden geçildiğini herkesin bildiğini ifade ederek, Geçmişte tabii ki birçok acılar, birçok sıkıntılar bölgede ve bütün ülkede yaşanmıştır ama rabbimize hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada büyük mesafeler, çok büyük kazanımlar elde ettik. Türkiye karanlık bir dönemden AK Parti ile kurtuldu. Türkiye'de siyasi iktidar olabilirsiniz ama muktedir olma şansınız yoktur. Kendilerini anayasal statüde sayan kurumlar vardı ve anayasal statüde olduğunu iddia eden anayasadan güç aldığını iddia eden yapılar vardı diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ OLMASINI İSTEMİYORLAR'

Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Çiftci, şunları kaydetti Türkiye Anadolu'da devlet olduğu günden bugüne kadar en güçlü dönemini yaşıyor. Küresel bir güç olduğu zaman seveniniz kadar sevmeyeniniz vardır. Düşmanlarınız vardır. Uluslararası güçler buna müsaade etmek istemiyor. Türkiye'nin küresel bir güç olmasını istemiyor. Yani bugün hem Ukrayna ile hem Rusya ile aynı görüşüp hem Amerika ile hem Avrupa ile aynı anda görüşüp aynı şekilde bu uzlaşıyı sağlayıp onları bir masaya getirtip Rus esirlerin takasını gerçekleştirecek ikinci bir güç ve lider yoktur. Ama bu işte ister istemez insanları rahatsız ediyor. Türkiye'nin bölgesel güç olmasını istemiyorlar. Bunun içinde ellerinden geldiğince yönetebilecekleri böl, parçala, küçült bir yapı kurup ve buna dönük de bir çalışma yapıyorlar. Muhalefeti destekliyorlar, fonluyorlar ve algılar yapıyorlar. Bölgede bazen terör örgütlerini kullanıyorlar. Burada PKK'yı kullanıyorlar öbür tarafta DHKP-C'yi kullanıyor, TLKP'yi kullanıyor, MLKP'yi kullanıyor. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Çiftci'ye el yapımı kilim hediye edildi. (DHA)