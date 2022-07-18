Bakan Yardımcısı Pakdil, Edirne'de ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Pakdil, Edirne'de ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu Açıklaması

18.07.2022 18:02
Bakan Yardımcısı Pakdil, Edirne'de ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Edirne'de çayır tırtılı görülen ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Edirne'de çayır tırtılı görülen ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Trakya'da görülen çayır tırtılı zararlısıyla ilgili incelemede bulunmak üzere bölgeye gelen Pakdil, Tekirdağ'ın ardından Edirne'yi ziyaret etti.

Keşan ilçesine bağlı Maltepe köyündeki ayçiçeği tarlasını gezen Pakdil, üreticilerle sohbet etti.

Pakdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin çayır tırtılına karşı hızlı bir şekilde önlem alıp çevreye duyarlı bir şekilde mücadele verdiğini söyledi.

Ekiplerin inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Pakdil, "Anında bitti' şeklinde değerlendirmek yanıltabilir. Birkaç gün daha takip eder arkadaşlar ama Edirne'de ve Kırklareli'nde de durum benzer. İnşallah Tekirdağ'da da bu hale gelir diye bekliyoruz." dedi.

Çayır tırtılı zararlısının Türkiye'nin toplam ayçiçeği rekoltesini olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizen Pakdil, şunları kaydetti:

"Genelde rekolte kaybı açısından Türkiye'nin üretimi açısından bir kaybımız olmaz. Böyle bir hesap ve beklenti yok. Ama bazı parsellerde düşeceğini hep beraber gördük. Bu sene sezon iyi geldi, özellikle yağışlar güzeldi, iyiydi. Belki daha fazla olacakken biraz daha düşmüş olabilir ama ortalama verimin üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Çayır tırtılı nedeniyle toplam rekoltede bir kaybımız olmayacak. Hatta geçen seneye göre biraz üstünde bekliyoruz verimi. Bu açıdan olumsuz bir tablo yok çok şükür"

Pakdil'e ziyaretinde Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt eşlik etti.

Pakdil, Havsa Belediyesini ziyareti sonrası inceleme programı kapsamında Kırklareli'ne geçti.

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Kaynak: AA

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