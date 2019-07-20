Son Dakika Haberleri: Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, gençlerle buluştu (1)
Son Dakika Güncel Haber

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, gençlerle buluştu (1)

36 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığının Çeşme ilçesindeki kampında kalan gençleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının Çeşme ilçesindeki kampında kalan gençleri ziyaret etti.
Soylu ve Pakdemirli, Paşalimanı bölgesindeki kampın yemekhanesinde gençlerle sohbet etti, birlikte fotoğraf çekildi.
Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, gençlere "Siz bizim göz bebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için." sözleriyle seslendi.
Gençlerin okullarında rahat etmesini, özgür bireyler olarak yetişmesini istediklerini vurgulayan Soylu, "Huzurlu bir yaşamı, mutlu bir geleceği, güçlü Türkiye'yi sizin önünüze koyabilmek için gayret sarf ediyoruz. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere müsaade etmemek için sizin üniversitelerde bilim ve ilimle buluşmanız, güzel mesleklerle ulaşmanız için birlikte gayret gösteriyoruz." dedi.
Soylu, gençlere selamını ilettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kampçıların iyi dinlenmesini istediğini de aktararak, iyi kararların ancak dingin beyinlerle alınabildiğini hatırlattı.
Türkiye'deki 38 gençlik kampına 800 bin kişinin müracaat ettiğini bilgisini de veren Soylu, şöyle devam etti:
"Bu o kadar güzel bir etkinlik ki bizim de sizin yaşınızda olasımız geldi. İnanıyorum ki, 6 gün içinde güzel etkinlikler olacak. Burada kurduğunuz arkadaşlıkları devam ettirin. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Kardeşlik içinde güzel, yaşanır bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Siz de sizden sonrakilere bırakacaksınız."
"Planlı programlı olmalıyız"
Bakan Pakdemirli ise kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini ifade ederek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız, mutlaka çalışın." dedi.
Pakdemirli, iyi eğitim için çalıştıklarını dile getirerek, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu nedenle gençlerin iyi yetişmesi çok önemli." diye konuştu.
Japonya ziyaretinde insanların birlikte çalışmaktan keyif aldığını gözlemlediğini söyleyen Pakdemirli, "Planlı programlı olmalıyız. Sizler çok şanslı bir gençliksiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönettiği bir döneme denk geldiniz." ifadesini kullandı.
Kalkınmanın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile başladığını, son 15 yılda da Türkiye'de çok önemli şeyler olduğunu belirten Pakdemirli, "İyi bir yönetim sistemine kavuştuk, eksiklerimizi giderip emaneti size teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.
Soylu ve Pakdemirli, konuşmalarının ardından etkinlik alanına geçerek gençlerin sanat faaliyetlerini izledi.
Süleyman Soylu gençlerle tenis oynarken, Bekir Pakdemirli de bir basın mensubunun kamerasını alarak tenis karşılaşmasının görüntüsünü çekti.
Pakdemirli ayrıca gençlerle ok attı.
Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, gençlerle buluştu (1)
Bekir Pakdemirli, Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurt dışı noter hizmetleri konsolosluklar aracılığıyla yapılabiliyor MHP lideri Bahçeli'den Davutoğluna sert çıkış: Nifak aşılamakla meşgul Tanker krizinde kritik görüşme! İki ülkenin bakanı telefonla görüştü Aracında hırsız var sandı, "ayı" çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 22:03:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, gençlerle buluştu (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]