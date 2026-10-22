Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da gösteri amacıyla getirilen bir fil, bakıcısına saldırdı. Hortumuyla havaya kaldırdığı bakıcısını defalarca yere vuran fil, çevreye de zarar verdi. Ağır yaralanan bakıcı hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan fil, 15 saat süren operasyonun ardından yakalandı.

Hindistan'da gösteri için getirilen fil, bir anda kontrolden çıkarak bakıcısına saldırdı. Bakıcısını hortumuyla havaya kaldıran hayvan, defalarca yere vurdu.

Saldırıda ağır yaralanan bakıcı hastaneye kaldırıldı.

Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı

15 SAAT SONRA YAKALANDI

Saldırının ardından köyü de yıkmaya çalışan fil, olay yerinden kaçtı. Fili yakalamak için başlatılan operasyon 15 saat sürdü. Kaçan hayvan, ekiplerin çalışması sonucunda uyuşturucu iğne ile yakalandı.

Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı
Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı
HindistanDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Arka Sokaklar’ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça’daki çiftliğinde zeytin topluyor Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyor
İsmail Kartal’ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe’de Montella iddiası İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe'de Montella iddiası
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
10:50
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
10:37
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum
746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
10:27
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı
Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
10:10
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:53
İsmail Kartal’ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe’de Montella iddiası
İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe'de Montella iddiası
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 11:05:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei