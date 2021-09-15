Üye Girişi
Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi

15.09.2021 17:44
Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi, System.String[]

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk ve Azerbaycanlı askeri yetkililer ile akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bakü'nün kurtuluşunun Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin hamurunu yoğuran en önemli zafer olduğunu söyledi.

Bakü Türk Şehitliği'nde Anadolu'nun her köşesinden şehitlerin isminin yer aldığını belirten Bağcı, "Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Bize önemli miras bıraktılar. Bu miras en zor dönemde kardeşlerinin yardımına koşma mirasıdır." dedi.

Bağcı, Türkiye'nin toparlanma sürecinde olduğu 1990'lı yıllardaki Karabağ savaşında Azerbaycan'a yardım edemediğini, bu konuda da içinin buruk olduğunu belirterek, "Bugün ise Karabağ Türkiye'nin siyasi ve manevi desteğiyle kurtuldu.Tarihi unutanın geleceği olmaz. Tarihimizi asla unutmayacağız. Tarihimizi, zaferlerimizi, kahramanlarımızı çocuklarımıza anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, henüz 28 yaşında olan Nuri Paşa'nın komutasındaki ordunun Bakü'yü kurtardığını, olağanüstü şartlarda olağanüstü bir başarı ortaya koyulduğunu kaydetti.

Malkoç, Nuri Paşa'nın bu başarıyı Azerbaycan güçleri ile birlikte elde ettiğini belirterek, "O gün Nuri Paşa ile Azerbaycanlıların yaptığını bugün Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Karabağ zaferini kutlamak için cumhurbaşkanlarının bir araya gelerek kucaklaştığını gösteren fotoğraf var. O fotoğraftaki enerji Kafkasya'ya da insanlığa da huzur ve barış getirecektir." diye konuştu.

Milletvekili Samet Seyidov ise konuşmasında, artık dünyada Türkiye-Azerbaycan realitesi bulunduğunu, iki ülkeyi kimsenin ayıramayacağını bildirdi.

Seyidov, Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirinden ayırmak isteyenler olduğuna dikkat çekerek, "Türk'ü kimse birbirinden ayıramaz. Azerbaycan Türkiye ilişkileri sadece basit siyasi olaylarla bağlantılı değil. Bu içimizden, tarihimizden, kökümüzden gele bir konudur. Bizim birlikte olmamız bizim özgürlüğümüzdür. Biz özgürlüğümüzü devam ettirmek için birlikte olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Ganire Paşayeva, Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nu Azerbaycan'a getiren etkenin vatan ve millet aşkı olduğunu söyledi.

Tarihi öğrenmenin ve öğretmenin önemine değinen Paşayeva, "En önemlisi ise bu aşkı yaşatabilmek. Biz Karabağ'ı kaybettiğimizde mutluluğumuzu kaybettik. Bu mutluluğumuzu 30 yıl sonra yeniden kazandık." dedi.

Etkinlikte, Hazar Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Telman Nüsretoğlu, Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtarmasına ilişkin sunum yaptı.

Etkinlik, Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua etmesiyle sona erdi.

Bakü Türk Şehitliğinde tören düzenlendi

Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin düzenlediği törene, Büyükelçi Bağcı, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı.

Bağcı'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyması ile başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi
Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi
Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi
Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi
Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi

İslam Ordusu, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika

Defne Samyeli'den sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı, hatta misafir ağırladı 18:51 Defne Samyeli'den sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı, hatta misafir ağırladı Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler 18:32 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim 18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
Fatih Erbakan, koronavirüs varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu 17:43 Fatih Erbakan, koronavirüs varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular 17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti 17:03 Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti
Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı 16:55 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi 16:18 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:31 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı         
19:03
Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu         
18:44
Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı         
18:31
Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı         
17:52
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu         
17:32
64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı         
16:59
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı         
15:07
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 19:24:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement