Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk ve Azerbaycanlı askeri yetkililer ile akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bakü'nün kurtuluşunun Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin hamurunu yoğuran en önemli zafer olduğunu söyledi.

Bakü Türk Şehitliği'nde Anadolu'nun her köşesinden şehitlerin isminin yer aldığını belirten Bağcı, "Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Bize önemli miras bıraktılar. Bu miras en zor dönemde kardeşlerinin yardımına koşma mirasıdır." dedi.

Bağcı, Türkiye'nin toparlanma sürecinde olduğu 1990'lı yıllardaki Karabağ savaşında Azerbaycan'a yardım edemediğini, bu konuda da içinin buruk olduğunu belirterek, "Bugün ise Karabağ Türkiye'nin siyasi ve manevi desteğiyle kurtuldu.Tarihi unutanın geleceği olmaz. Tarihimizi asla unutmayacağız. Tarihimizi, zaferlerimizi, kahramanlarımızı çocuklarımıza anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, henüz 28 yaşında olan Nuri Paşa'nın komutasındaki ordunun Bakü'yü kurtardığını, olağanüstü şartlarda olağanüstü bir başarı ortaya koyulduğunu kaydetti.

Malkoç, Nuri Paşa'nın bu başarıyı Azerbaycan güçleri ile birlikte elde ettiğini belirterek, "O gün Nuri Paşa ile Azerbaycanlıların yaptığını bugün Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Karabağ zaferini kutlamak için cumhurbaşkanlarının bir araya gelerek kucaklaştığını gösteren fotoğraf var. O fotoğraftaki enerji Kafkasya'ya da insanlığa da huzur ve barış getirecektir." diye konuştu.

Milletvekili Samet Seyidov ise konuşmasında, artık dünyada Türkiye-Azerbaycan realitesi bulunduğunu, iki ülkeyi kimsenin ayıramayacağını bildirdi.

Seyidov, Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirinden ayırmak isteyenler olduğuna dikkat çekerek, "Türk'ü kimse birbirinden ayıramaz. Azerbaycan Türkiye ilişkileri sadece basit siyasi olaylarla bağlantılı değil. Bu içimizden, tarihimizden, kökümüzden gele bir konudur. Bizim birlikte olmamız bizim özgürlüğümüzdür. Biz özgürlüğümüzü devam ettirmek için birlikte olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Ganire Paşayeva, Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nu Azerbaycan'a getiren etkenin vatan ve millet aşkı olduğunu söyledi.

Tarihi öğrenmenin ve öğretmenin önemine değinen Paşayeva, "En önemlisi ise bu aşkı yaşatabilmek. Biz Karabağ'ı kaybettiğimizde mutluluğumuzu kaybettik. Bu mutluluğumuzu 30 yıl sonra yeniden kazandık." dedi.

Etkinlikte, Hazar Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Telman Nüsretoğlu, Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtarmasına ilişkin sunum yaptı.

Etkinlik, Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua etmesiyle sona erdi.

Bakü Türk Şehitliğinde tören düzenlendi

Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin düzenlediği törene, Büyükelçi Bağcı, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı.

Bağcı'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyması ile başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.